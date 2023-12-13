Чому взимку важливо зробити в квартирі генеральне прибирання

Зима — ідеальний час для ретельного прибирання приміщення, в якому ви проводите більшу частину часу через холодну погоду.

Чистота і лад у будинку мають великий вплив на фізичне та психічне здоров'я його мешканців.

Очевидно, що підтримувати чистоту та порядок у своєму житловому приміщенні дуже важливо і зима – ідеальний час для наведення ладу та дезінфекції.

Про важливість наведення порядку взимку пише Нealthline.

Ретельне прибирання запобігає сезонним захворюванням

Регулярне прибирання та дезінфекція вдома можуть допомогти запобігти поширенню вірусів застуди та грипу, особливо до та після приймання гостей під час свят.

Ви або інші члени сім'ї можете легко заразитися або поширити вірус, торкаючись поверхонь, до яких раніше торкався хтось, хто є його носієм. На думку експертів, бактерії мають тенденцію передаватися на руки із твердих, непористих поверхонь. Регулярне прибирання будинку захистить вашу оселю від інфекцій.

Особливу увагу варто звернути на такі поверхні:

стільниці

дверні ручки, ручки шаф, ручки холодильника, ручки раковини

стоки та раковини

душові кабіни

туалети

губки та ганчірки для посуду

Фото: Credits

Прибирання покращує якість повітря

Регулярне прибирання може покращити якість повітря у вашому будинку цілий рік. Взимку якість повітря в приміщенні може погіршитися, що підвищує ризик респіраторних інфекцій та алергії. Частково у цьому винне забруднення. У теплі місяці небезпечні здоров'я викиди природним чином розсіюються у небі. У прохолодну погоду забруднення, яке відбувається на рівні землі, наприклад, від автомобілів, що стоять на холостому ході, залишається низько над землею і може опинитися всередині вашого будинку.

Сухе повітря також може стати проблемою та взимку. Дослідження показують, що він може збільшити біль у горлі та інші респіраторні проблеми. Взимку люди також частіше збираються у закритих приміщеннях, що може збільшити ризик передавання інфекції.

Заходи, які допоможуть покращити якість повітря:

протирайте підлогу вологою шваброю

часто пилососьте, бажано пилососом із високоефективним повітряним фільтром (HEPA) для уловлювання дрібних частинок

регулярно пилососьте матраци і щотижня стирайте простирадла в гарячій воді, щоб убити пилових кліщів

перевірте всі вентиляційні отвори та повітряні фільтри у квартирі та у пристроях, очистіть їх за необхідності

почистіть батареї опалення

щоразу, коли ви користуєтеся сушаркою для білизни, очищайте лоток для ворсу.

Фото: Credits

Прибирання покращує психічне здоров'я

Безлад може вплинути на ваше загальне самопочуття і навіть на психічне здоров'я. Дослідження показало, що люди, які описують свої будинки як незавершені або захаращені, протягом дня зазнають дискомфорту, а ті, хто сказав, що в їхніх будинках лад, повідомили, що почуваються краще.

Що потрібно зробити, щоб навести лад у будинку

Наводьте лад в одному приміщенні за раз. Коли справа доходить до зимового генерального прибирання, це може означати наведення ладу на кухні перед приготуванням святкової їжі або забезпечення достатньої кількості місць для зберігання верхнього одягу та взуття у передпокої.

Не варто планувати забрати все за раз. Спробуйте взятися за невелику ділянку, наприклад, реорганізувати пару полиць у коморі.

Визначте місця, де накопичується безлад. Запитайте себе, чи є у вас пристрої для зберігання речей, такі як коробки, кошики або гачки, які могли б допомогти зменшити безлад у цих місцях. Якщо ви виявите, що свята приносять багато безладу, пов'язаного з прикрасами, подумайте про те, щоб придбати прозорі пластикові контейнери для акуратного зберігання додаткового декору та упаковання під час та після свят.

Очистіть свою шафу і підготуйте її до зими. Якщо місце для зберігання одягу тріщить швами, знайдіть час, щоб переглянути його і розділити, що віддати або викинути, а що зберігати. Віддайте пріоритет зберіганню у своїй шафі речей, які ви носитимете взимку і які дійсно вам підходять. Решту, наприклад літній одяг, запакуйте для тривалого зберігання та приберіть із шафи.

Створює гостинну атмосферу. Якщо ви чекаєте на гостей на зимові свята, вам варто подбати про їхній і свій комфорт. Чистий простір безладно допоможе гостям почуватися більш розслаблено у вашому будинку. Якщо ви прибираєте до приходу гостей, у вас буде більше часу на відпочинок після їх відходу.

Основні способи допомогти вашому будинку почуватися більш охайним і гостинним:

очистіть холодильник і комору, викиньте продукти з простроченим терміном придатності, очистіть внутрішні поверхні універсальним засобом для чищення і покладіть продукти на місце.

очистіть та продезінфікуйте сміттєві кошики на кухні та у ванній

протріть шафи, особливо ручки, універсальним засобом для чищення

очистіть та продезінфікуйте раковину у ванній та на кухні

пропилососьте під меблями та ліжками

протріть пил на абажурах та книжкових шафах

очистіть дзеркала та вікна засобом для миття скла.

Генеральне зимове прибирання та наведення порядку допоможуть підтримати ваше фізичне та психічне здоров'я під час свят, даючи вам більше енергії для занять найважливішими справами, наприклад, проведення часу з близькими.

Підтримка чистоти та ладу в будинку взимку також допоможе вам розпочати весняне прибирання.

Читайте також: