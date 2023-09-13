Чорна плямистість: як боротися з одним із найсерйозніших захворювань троянд

Осінь – час, коли можна помилуватися останньою хвилею цвітіння троянд, але садівникам, які хочуть наступної весни знову побачити пишне квітнення своїх кущів, необхідно стежити за чорними плямами на листі.

Троянди не зацвітуть наступної весни, якщо садівники проігнорують деякі важливі етапи догляду за квітами цієї осені.

Незабаром температура почне знижуватися, а погода стане вологішою. Це означає, що ймовірнішим є виникнення грибкового захворювання – чорної плямистості, яке послабить троянди та негативно вплине на їхній розвиток, попереджає досвідчений садівник Майкл Гріффітс.

В матеріалі Еxpress.co.uk перераховані методи боротьби з чорною плямистістю – одним із найсерйозніших захворювань троянд.

Чорна плямистість не вбиває троянди, але це захворювання дуже серйозне. Це не лише негарно, але й може призвести до опадіння всіх листків рослини, зробити квіти дуже сприйнятливими до інших захворювань, вплинути на їхню здатність вижити в суворіший зимовий сезон.

Як запобігти появі чорної плямистості

Найкращий спосіб, завдяки якому садівники можуть запобігти появі чорних плям, – це не допустити, щоб бур'яни та шкідники заполонили сад.

Вам варто регулярно прополювати клумби, робити косметичне обрізування, щоб покращити вентиляцію всередині кущів, і своєчасно боротися зі шкідниками.

Але головні три дії, які необхідні для профілактики чорної плямистості – це обрізання, поливання й мульчування.

Обрізання – це видалення відмерлих або розрослих частин рослини, щоб вона залишалася здоровою і мала якнайкращий вигляд. Обрізання також допомагає стимулювати майбутнє цвітіння і його можна проводити наприкінці літа.

Поливання має бути рясним, щоб рослина не зазнавала стресу.

Мульчування необхідне для того, щоб утримувати вологу й перешкоджати зростанню бур'янів. Вересень – ідеальний час, щоб почати мульчувати сади. Це природний спосіб позбутися бур'янів, який може бути бар'єром у суворих погодних умовах.

Чорна плямистість троянд / Фото: Credits

Як позбутися чорних плям на трояндах

Треба розпочинати боротьбу з чорною плямистістю якомога раніше, перш ніж вона пошириться на всі рослини у вашому саду.

Безперечною ознакою, на яку варто звернути увагу, є пожовкле листя, яке швидко опадає з рослини. Найкраще, що ви можете зробити на цьому етапі, – зірвати й видалити все уражене листя, навіть якщо це означає повну дефоліацію рослини.

Якщо ви робите це за допомогою секатора, не забудьте після цього ретельно почистити його, щоб зупинити поширення хвороби. Або ви можете обривати листя вручну – для цього тягніть у напрямку, протилежному до зростання.

Однак Майкл попередив, що будь-яке листя, на якому є чорні плями або є підозра на їх наявність, треба негайно знищувати. Не залишайте його на землі і не кладіть до контейнера для компосту, інакше ризикуєте заразити ще більше рослин вашого саду.

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