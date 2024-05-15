Чотири основні завдання: що потрібно зробити просто зараз для пишного цвітіння троянд

Розам необхідний догляд, щоб вони гарно квітнули практично весь сезон, але пізньої весни вони потребують особливої уваги.

Троянди – окраса будь-якого саду. Щоб вони радували вас своїм цвітінням до морозів, саме зараз вам варто звернути на них усю свою увагу. Як ми вже писали, навесні дуже важливо звернути увагу на трояндові кущі, щоб вониа не викинули пагони шипшини. Але слідкувати треба не лише за цим.

Садові експерти назвали Еxpress.co.uk чотири найважливіші завдання, які потрібно виконати просто зараз, щоб насолоджуватися квітненням наступні 4–5 місяців.

Зніміть зимовий захист

Троянди в саду / Фото: Credits

Природно, що наприкінці весни ваші троянди вже повністю розкриті, якщо до цього вони були прикриті гілками або запаковані в агроволокно. Але просто зараз варто переконатися, що ви повністю розчистили основи кущів від мульчі, соломи та будь-якого іншого утеплювача, включно зі сміттям і листям.

Обріжте троянди

Троянди в саду / Фото: Credits

Напровесні, перш ніж розпустилися листові бруньки, ви зробили основне обрізання троянд. Зараз вам варто ще раз пройтися з секатором своїм розарієм і провести косметичне обрізання. Наприкінці весни вже дуже добре видно, які гілки не перезимували або загинули від весняних заморозків і не ростимуть, а які не дадуть бутони і заважатимуть іншим, створюючи непотрібну густоту та ускладнюючи вентиляцію всередині куща.

Поливайте та підживлюйте троянди

Троянди в саду / Фото: Credits

Більшість рослин, включно з трояндами, необхідно навесні поливати та підживлювати після зимового періоду спокою. Троянди треба поливати якомога рясніше один або два рази на тиждень протягом усієї весни.

Крім того, їх потрібно удобрювати навесні після того, як вони знову почнуть активно рости і після обрізання.

Нанесіть профілактичний спрей від хвороб і шкідників

Троянди в саду / Фото: Credits

Вкрай важливо профілактично обприскувати троянди, схильні до грибкових захворювань. Це, найімовірніше, вб'є будь-які спори грибка, як-от чорну плямистість.

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