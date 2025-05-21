Чотири вихідні до літа: що треба встигнути зробити в саду у травні

Квітка й метелик / © Associated Press

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Зміст Розсада Газон Город Поливання Квіти Багаторічники

Виконайте ці ключові роботи в саду цього місяця, щоб підготуватися до літньої пишноти і незабаром зібрати перший врожай ягід та овочів.

Відомі британські садівники Аарон Бертельсен і Бенджамін Поуп назвали для GardensIllustrated роботи, які вам треба виконати в саду цього місяця.

Розсада

Навіть зараз, коли дні стають довшими, а сонце набирає силу, ночі можуть бути холодними. Рослини, вирощені в теплиці або під плівкою, необхідно загартувати, поступово збільшуючи вплив стихій, перш ніж їх можна буде висаджувати. Почніть з того, що виносьте їх на вулицю вдень і заносьте назад на ніч. Після того, як ви зробите це протягом приблизно трьох днів, можете залишати їх на всю ніч у захищеному місці. До цього часу вони мають бути готові до висадження, хоча такі культури, як квасоля, все ще будуть вдячні за покриття з садового флісу, якщо температура вночі опуститься нижче 7°C.

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Газон

Травень — гарний час для нового оформлення газону за допомогою інструмента для обрізання його країв, щоб створити чітку лінію, яку можна буде легко підстригти влітку. Зараз викорініть будь-які бур’яни, щоб запобігти їхньому поширенню, та полийте все, посаджене нещодавно, якщо настає посуха. Цей місяць — це час останніх підготовчих робіт і висадження нових рослин у саду, щоб забезпечити їхній успіх протягом року.

Город

Такі рослини, як помідори і в’юнка квасоля, повинні бути в землі у травні, щоб було достатньо часу для дозрівання та отримання врожаю. Подумайте про гарні міцні підпори, щоб рослини могли видертися наверх. Їх треба встановити перед висадженням.

Продовжуйте сіяти салат, щоб забезпечити послідовність врожаю протягом усього літа та осені. Висівання невеликої кількості кожні три-чотири тижні має спрацювати, але пам’ятайте, що нема сенсу вирощувати більше, ніж ви можете з’їсти або віддати, і не потрібно сіяти багато, якщо ви плануєте бути відсутніми половину літа.

Посійте цукрову кукурудзу. Якщо ви ще цього не зробили, це ваш останній шанс посіяти гарбузи, кабачки та цукіні. Вони дійсно мають бути в землі до середини травня, щоб мати час правильно вирости й дозріти. Вони також можуть чудово рости в горщику, якщо їм достатньо місця, вони мають гарний і багатий компост та є регулярне підживлення.

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Це ідеальний час для посіву озимих капустяних. Не потрібно робити це раніше, інакше у вас буде більше зелені, поки літні культури ще добре ростуть. Такі рослини, як капуста й кале, мають кращий смак після похолодання, яке підвищує рівень цукру в їхньому листі.

Підкопуйте картоплю. Коли з’являться її верхні пагони, зберіть ґрунт або додайте компост, щоб зробити горбик навколо молодих стебел для стимулювання утворення більшої кількості бульб і захисту від пізніх заморозків.

Поливання

Коли погода теплішає і рослини вступають у період активного зростання, ви повинні ретельно поливати й підживлювати їх, особливо рослини в контейнерах. Щодо поливання мантра, як завжди, полягає в тому, щоб поливати добре, але не часто. Дійсно гарне замочування заохотить рослини рости корінням глибоко в ґрунт і зробить їх менш вразливими в посуху.

Квіти

З наближенням літа підв’яжіть нові пагони молодих в’юнких рослин, як-от клематис і запашний горошок, а також такі культури, як помідори, в’юнкі кабачки та квасоля.

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Багаторічники

Зараз ідеальний час, щоб подбати про багаторічні рослині. Зменште нові пагони приблизно на третину, щоб стимулювати зростання міцніших і стійкіших рослин.

Загартуйте свої ніжні рослини та висадіть їх у саду. Можна посадити традиційні літні клумби, а також кани, жоржини та гедихіуми.

Збільште кількість літніх багаторічних рослин, взявши живці зі стеблами та м’якими кінчиками. Спочатку потримайте їх у вологому середовищі, щоб вони швидко вкоренилися і їх можна було вирощувати для висадження влітку.

Дата публікації 12:51, 12.03.25 Кількість переглядів 63 Як правильно висаджувати квіти? Усі секрети та тонкощі