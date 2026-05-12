Чотири зони безладу: експертка назвала місця в домі, які потребують особливої уваги під час прибирання

Передпокій / © Credits

Реклама

Ці зони стають природними зонами для листів і квитанцій, пляшок з водою, ліків та інших предметів, які часто використовуються. Накопичення відбувається так поступово, що люди припиняють його помічати.

Експерт назвав The Spruce чотири зони, які ви, можливо, захочете перевірити ще раз, якщо вважаєте, що ваш дім повністю позбавлений безладу.

Передпокій

Це місце з високою прохідністю легко стає зоною скидання пошти, ключів, взуття та інших предметів щоденного вжитку, які ви хочете викинути, щойно повернетеся додому.

Реклама

Експертка рекомендує тримати невеликий сміттєвий бак біля дверей, щоб одразу викидати мотлох, перш ніж заносити його всередину. Вона також пропонує настінні гачки для ключів чи повідців для собак, а ще невелику полицю або кошик для взуття.

А ще спробуйте відмовитися від паперових документів і використовувати безпаперові варіанти рахунків, інформаційних бюлетенів, газет і журналів, щоб запобігти потраплянню безладу до вашої оселі.

Кухонні стільниці

Якщо ваш вхід вільний, ви часто виявляєте, що пошта та ключі прокралися на кухню — просто на стільницю, не кажучи вже про шкільні завдання, електроніку та кухонні предмети, які не були вчасно прибрані.

Щоб допомогти собі боротися з безладом на стільниці, виробіть звичку прибирати все на свої місця і головне — визначіть місце для кожної речі. Коли вони не мають місця, то зазвичай опиняються скрізь.

Реклама

Витрачайте 10–15 хвилин на очищення стільниць, викидання сміття і повернення речей на їхнє місце, щоб наступного дня не починати все з нуля.

Тумбочки

Книжки, окуляри, годинники, посуд, ґаджети та ліки — це лише деякі з багатьох предметів, які можуть захаращувати тумбочку.

Замість цього експертка пропонує вам визначити простір за допомогою невеликого лотка чи скриньки, щоб зберігати лише найнеобхідніші речі, як-от ювелірні вироби або зарядні шнури. Все, що перебуває поза цим лотком, треба прибрати.

Крім того, звичка кидати речі лише до однієї скриньки для найнеобхідніших речей обмежує їх накопичення.

Реклама

Зверніть увагу на свій безлад. Перегляньте свою думку, сфотографувавши простір на телефон, відійшовши на кілька хвилин, а потім поглянувши на нього на ґаджеті. Часто-густо ви помітите безлад, якого раніше не бачили.

Стільниця у ванній кімнаті

Звісно, стільниця у ванній кімнаті — ще одна серйозна проблемна зона. Обмежте те, що залишається, предметами, які використовуєте щодня, і знову ж таки, послуговуйтеся невеликим лотком для визначення і розміщення.

Також поміркуйте про застосування спеціальних контейнерів для зберігання або маркування полиць для всіх інших предметів.

Новини партнерів