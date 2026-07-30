Чотирилапий товариш у запливі: породи собак, які обожнюють плавати

породи собак, які обожнюють плавати / © Associated Press

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Коли улюбленець з’являється у родині, важливо не лише закохатися в його зовнішність, а й знайти справжню сумісність характерів і способу життя. Комусь потрібен спокійний пес, який добре ладнає з маленькими дітьми, комусь — тихий компаньйон для квартири, а от для сімей, які не уявляють літа без води, ідеальним другом може стати собака, який із радістю стрибне у хвилі разом із вами, про це розповіло видання Good Housekeeping.

Багато водолюбних порід мають цікаву історію, адже їх спеціально виводили для допомоги рибалкам і мисливцям. Вони витривалі, активні, мають водостійку шерсть, а деякі навіть особливу будову лап, яка допомагає їм упевнено триматися на воді. Втім, важливо пам’ятати, що навіть у межах однієї породи кожен пес має власний характер. Не всі собаки автоматично закохаються у плавання і головне правило будь-яких водних пригод — безпека, тварину потрібно контролювати біля води, а за потреби використовувати спеціальний рятувальний жилет.

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Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Любов до води у лабрадорів буквально закладена у ДНК, ця порода походить із Ньюфаундленду, де собак використовували для допомоги рибалкам і полювання на качок. Лабрадори мають густу водонепроникну подвійну шерсть і перетинки між пальцями лап, що робить їх чудовими плавцями. Для такого собаки стрибок у воду — не випробування, а справжнє задоволення.

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Золотистий ретривер

Золотистий ретривер / © Credits

Вони відомі не лише своєю доброзичливістю, а й чудовими навичками плавання. Колись їх вивели у Шотландії для допомоги під час полювання на водоплавних птахів, тому вода для них — природне середовище. Басейн, озеро чи річка — ретривер із радістю приєднається до сімейного відпочинку. А щоб зробити купання веселішим, варто запастися водними іграшками.

Португальський водяний собака

Португальський водяний собака / © Associated Press

Ця порода колись була незамінним помічником рибалок. Португальський водяний собака має густу кучеряву шерсть, яка може мати дуже пухнастий вигляд, але при цьому порода вважається гіпоалергенною. І головне, ці собаки зовсім не бояться води, вони можуть із задоволенням гратися та плавати годинами.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Credits

Це одні з найбільших собак у світі, але за значними розмірами ховається неймовірно лагідний характер. Вони обожнюють воду, мають перетинчасті лапи та водостійку шерсть, саме тому цих собак часто тренують для водного порятунку. Це віддані, спокійні та турботливі компаньйони, які чудово підходять для активних сімей.

Американський водяний спанієль

Американський водяний спанієль / © Credits

Цю породу вивели біля озер штату Вісконсин, тому вода для неї — звична стихія. Американські водяні спанієлі відомі своїми мисливськими та плавальними здібностями. Їхня кучерява шерсть добре захищає від води навіть у прохолодну погоду. Це активні собаки, які можуть стати чудовими партнерами для дитячих ігор біля води.

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Чесапік-бей-ретривер

Чесапік-бей-ретривер / © Credits

Ці красиві собаки з шоколадним відтінком шерсті походять із району затоки Чесапік у США. Чесапік-бей-ретривери — сильні, витривалі та мають водостійку шерсть. Їх спеціально розводили для роботи у складних водних умовах. Втім, вони із задоволенням проміняють серйозні завдання на спокійний день біля озера разом із родиною.

Англійський сетер

Англійський сетер / © Associated Press

Колись їх виводили для полювання біля води, тому вони чудово почуваються під час плавання. Ці собаки люблять гратися, приносити іграшки з води та проводити час зі своїми людьми. Окрім спортивності, вони мають дуже лагідний та прив’язливий характер.

Стандартний пудель

Стандартний пудель / © Associated Press

Попри свою витончену зовнішність, стандартні пуделі зовсім не бояться забруднитися чи намокнути. Вони мають водостійку шерсть і лапи, пристосовані до плавання. Це активні собаки, яких часто називають «липучками» через їхню сильну прив’язаність до людей. Такий пес із задоволенням стане вашим пухнастим партнером у водних пригодах.

Новошотландський ретривер

Новошотландський ретривер / © Getty Images

Цю породу створили для того, щоб допомагати під час полювання на качок. Новошотландські ретривери обожнюють воду навіть без мисливських завдань. Вони енергійні, впевнені у воді та готові плавати у будь-якому форматі. Для них будь-яке озеро чи басейн — це шанс для нової пригоди.

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Ірландський сетер

Ірландський сетер / © Associated Press

Розкішна руда шерсть робить ірландських сеттерів справжніми красенями. Проте за ефектною зовнішністю ховається сильний та спортивний характер. Колись ці собаки допомагали полювати на водоплавних птахів, а сьогодні із задоволенням шукають іграшки, які господар кидає у воду.

Барбет

Барбет / © Associated Press

Це французька порода з чарівною кучерявою шерстю та виразними очима. Колись цих собак використовували для добування дичини у болотах і на водоймах. Завдяки густій шерсті та міцній шкірі вони не бояться навіть прохолодної води, тож прихильники пізніх купань у сезоні можуть сміливо брати такого компаньйона у свої водні мандрівки.

Собака, який любить воду, може перетворити звичайний літній день на справжню пригоду. Плескіт хвиль, ігри біля берега, довгі прогулянки та спільні активності зміцнюють зв’язок між людиною і твариною.

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