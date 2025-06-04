Чубчик для лаванди: садівниця розповіла, як обрізати рослину, щоб отримати ідеальну «кущову кулю» / © Associated Press

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Проте щоб рослина тішила око пишним цвітінням протягом усього літа, важливо знати один маленький секрет, про який розповіла садівниця зі сторінки lavanderspace.ua, лаванду потрібно підстригати, як модницю. І не один раз на рік, а регулярно, створюючи своєрідний «чубчик».

Це своєрідне регулярне обрізання суцвіть, які вже відцвіли. Така процедура не лише додає естетики, а й стимулює рослину до повторного цвітіння, дозволяє отримати не один, а два, а то й три «лавандові вибухи» за сезон.

Обрізайте верхівки лаванди кожні 10–14 днів після першого цвітіння. Це допоможе підтримувати акуратну кулясту форму куща та дасть поштовх до появи нових бутонів.

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Коли починати і як часто стригти

Першу «стрижку» проводять одразу після масового цвітіння — зазвичай у червні.

Далі — кожні 12–14 днів: обрізають нові відцвілі квіти, але не чіпайте зелені пагони.

Останнє обрізання сезону рекомендується зробити до середини вересня, щоб рослина встигла підготуватися до зими.

Важливість регулярного обрізання

Стимулює друге та третє цвітіння

Зберігає красиву форму кулі

Зміцнює кущ і запобігає здерев’янінню нижньої частини

Покращує доступ повітря та світла до серцевини рослини

Лаванда, яку регулярно підстригають влітку, восени має вигляд пишної ароматної кулі, справжньої окраси саду.

Як правильно підстригати лаванду

Оберіть гарні садові ножиці чи секатор — гострі, чисті, щоб не пошкодити стебла. Обрізайте тільки квітконоси — приблизно на 1/3 їхньої довжини, не доходьте до дерев’яної частини. Не поспішайте з глибоким обрізанням влітку Формуйте кулю — орієнтуйтесь на рівномірну округлу форму, яка сприяє рівному росту.

Лаванда — не просто квітка, а справжня садова леді. Вона любить турботу, точність і стиль. Регулярна літня «стрижка», яку з любов’ю називають «чубчиком», допоможе вам виростити не просто кущ, а ідеальну лавандову кулю, яка пахне літом, ніжністю та красою.