Чудовий аромат у вашому домі: як зробити аромадифузор своїми руками

Не завжди легко знайти хороший довговічний аромадифузор. Якщо вам набридло вибирати між дешевим - із дуже слабким запахом - або витрачати гроші, купуючи дорогий, тоді чому б не зробити свій власний і заощадити.
Блогерка Лінсі Кромбі запропонувала ідею створення такого аромадифузора
- Для цього використайте стару банку, прогрійте її стінку феном, щоб видалити наклейку.
- Наповніть 3/4 банки олією солодкого мигдалю.
- Додайте 30 крапель ефірних олій, які вам до вподоби.
- Перемішайте та вставте палички.
Жінка використала ефірні олії апельсина та кориці.
Замість паличок можна використовувати дерев'яні бамбукові шпажки для шашликів.
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