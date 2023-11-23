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Чудовий аромат у вашому домі: як зробити аромадифузор своїми руками

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
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Чудовий аромат у вашому домі: як зробити аромадифузор своїми руками

Аромадифузор для дому / Фото: Credits

Не завжди легко знайти хороший довговічний аромадифузор. Якщо вам набридло вибирати між дешевим - із дуже слабким запахом - або витрачати гроші, купуючи дорогий, тоді чому б не зробити свій власний і заощадити.

Блогерка Лінсі Кромбі запропонувала ідею створення такого аромадифузора

  • Для цього використайте стару банку, прогрійте її стінку феном, щоб видалити наклейку.
  • Наповніть 3/4 банки олією солодкого мигдалю.
  • Додайте 30 крапель ефірних олій, які вам до вподоби.
  • Перемішайте та вставте палички.

 Жінка використала ефірні олії апельсина та кориці.

Замість паличок можна використовувати дерев'яні бамбукові шпажки для шашликів.

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Дата публікації
Перегляди
356
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