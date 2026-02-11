ТСН у соціальних мережах

Чи безпечно спати під електроковдрою всю ніч

Електроковдра — зимовий абсолютний фаворит, який обіцяє затишок і тепло. Але чи варто залишати її увімкненою на всю ніч, спробуємо розібратися.

Чи безпечно спати під електроковдрою всю ніч / © Credits

Холодні зимові вечори мають свій особливий шарм: гарячий чай, тиха музика та електроковдра, яка огортає теплом буквально за хвилини. Та щойно ми засинаємо, зникає контроль, а разом із ним зростають і потенційні ризики. Видання Martha Stewart розповіло, де проходить межа між комфортом і ризиком, та як безпечно користуватися електроковдрою. Чи справді електроковдра небезпечна та якщо так, то як користуватися нею так, щоб не хвилюватися всю ніч.

Чи можна спати з увімкненою електроковдрою всю ніч

Коротка відповідь — краще не варто. За даними експертів, електроковдри щороку стають причиною пожеж, особливо якщо мова йде про моделі старші за 10 років. Стара чи пошкоджена електроковдра — це, по суті, обігрівач, притиснутий до матраца, поки ви спите.

Навіть сучасні моделі з автоматичним вимкненням не гарантують абсолютної безпеки. Достатньо одного пошкодженого дроту, перегину під ковдрою чи слабкого контакту біля ліжка і різко зростає ризик займання.

Ще один фактор — рух під час сну. Ми перевертаємося, ковдра зминається, тепло накопичується в одному місці, а це вже потенційна небезпека.

Найбезпечніший спосіб використання електроковдри вночі

  • Перевірте ковдру перед кожним використанням. Перед увімкненням уважно огляньте: дроти (чи немає тріщин, потемнінь, заломів), саму ковдру (дірки, підпали, зношені ділянки) та штекер (чи щільно він входить у розетку). Якщо щось викликає сумнів, краще попрощатися з нею.

  • Підключайте напряму до розетки. Жодних подовжувачів чи мережевих фільтрів. І ніколи не прокладайте дріт під матрацом або між ліжком і стіною.

  • Тримайте ковдру рівно. Електроковдри створені для використання в розкладеному вигляді. Їх не можна складати, згортати чи накривати іншими ковдрами зверху.

  • Прогрійте ліжко та вимкніть. Найкраща стратегія — це увімкнути електроковдру, поки ви готуєтеся до сну, а перед тим як лягти — вимкнути її. Ліжко залишиться теплим, а ризики зведуться до мінімуму.

Правила безпеки

  • Обирайте моделі з автоматичними сенсорами. Ковдри, які самі вимикаються через 8–10 годин, безпечніші. Але експерти наголошують, що не варто покладатися лише на технології.

  • Міняйте електроковдру кожні 5 років.Навіть за ідеального догляду внутрішні дроти зношуються. Регулярна заміна — питання безпеки, а не примхи.

  • Тримайте якомога далі домашніх улюбленців. Коти та собаки можуть непомітно пошкодити проводку зубами чи кігтями, навіть якщо зовні ковдра має цілий вигляд.

  • Шукайте сертифікацію. Обирай електроковдри з маркуванням UL або ETL (Intertek) — це означає, що продукт пройшов незалежні тести безпеки.

  • Дотримуйся інструкцій із прання. Неправильне чищення може пошкодити внутрішню проводку. Завжди дій за рекомендаціями виробника.

  • Не використовуйте із матеріалами з ефектом пам’яті. Матраци та топери з ефектом пам’яті утримують тепло, а це може призвести до перегріву та навіть опіків.

  • Правильно зберігайте. Не згортайте ковдру разом із під’єднаним дротом і не стискайте її надто щільно, адже саме так з’являються мікротріщини у проводці.

Електроковдра може бути чудовим союзником у холодні ночі, якщо користуватися нею з розумом. Найбезпечніший варіант — прогріти ліжко перед сном і вимкнути прилад, перш ніж заснути. Тепло, комфорт і спокій — це не взаємозаперечні поняття.

