ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

Чи буде тепліше в оселі, якщо закрити штори на вікнах — безглузда здогадка чи реальність

Якщо вас знайомі холодні вітри, скрипучі вікна та постійний холод у кімнаті навіть за ввімкненого опалення, розповімо вам про просте рішення, як це виправити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи буде тепліше у будинку, якщо закрити штори на вікнах

Чи буде тепліше в оселі, якщо закрити штори на вікнах+ / © Credits

Зима — час теплих ковдр і гарячих напоїв, але холодні вікна можуть зіпсувати будь-який комфорт. Видання Martha Stewart розповіло, що навіть сучасне скло пропускає холод, а крихітні щілини й мікротріщини підсилюють втрати тепла. І ось тут на сцену виходять штори, жалюзі та інші покриття для вікон, які створюють додатковий бар’єр проти холодного повітря. Від штор до спеціальної плівки — все це не лише стильний декор, а й ефективна ізоляція, яка допомагає зберегти тепло та знизити рахунки за опалення.

Навіщо закривати вікна взимку

  • Тепло залишається всередині: будь-яке покриття, від товстих штор до панелей, створює ізоляційний шар, який зберігає тепло та зменшує навантаження на систему опалення.

  • Менше протягів і холодних зон: маленькі щілини навколо старих вікон непомітні, але впускають холод. Покриття мінімізують доступ зовнішнього повітря та роблять кімнати комфортнішими.

  • Зменшення витрат на опалення: правильно встановлені термоштори чи щільні тканини можуть знизити рахунки за опалення до 20% у старих будинках і до 10% — у нових.

  • Менше конденсату та вологи: холодне скло притягує вологу, а це може призвести до появи плісняви. Штори чи ізоляційні плівки допомагають підтримувати стабільну температуру та зменшують ризик пошкодження стін і рам.

Найефективніші способи утеплити вікна

  1. Термоштори: блокують протяги, утримують тепле повітря між вікном і тканиною. Закривайте їх на ніч або коли температура падає, а вдень відкривайте, щоб впустити сонце.

  2. Ролетні чи сотоподібні штори: створюють повітряні кишені, які ізолюють кімнату. Монтуйте всередині рам і повністю опускайте на ніч.

  3. Пластикові рамки чи плівка для вікон: створюють герметичний шар повітря і зберігають тепло. Доступний варіант для самостійного кріплення: плівка на двосторонній скотч і фен для натягання.

  4. Пузирчаста плівка: бюджетний варіант для швидкої ізоляції. Легка у використанні, ефективно зберігає тепло на склі.

Помилки, яких треба уникати

  • Закривати штори вдень, коли гріє сонце.

  • Взагалі не закривати вікна взимку.

  • Прикривати батареї шторами — так тепле повітря не потрапляє до кімнати.

  • Ігнорувати щілини та старі рами — штори не розв’яжуть проблему, якщо тепло йде геть.

  • Використовувати занадто короткі чи вузькі штори.

Зимові холоди не повинні робити ваш дім дискомфортним. Товсті штори, спеціальні плівки чи сотоподібні штори — це не лише декоративні рішення, а справжні союзники для тепла та економії. Важливо комбінувати ізоляційні покриття з усуненням щілин, щоб зберегти максимум тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie