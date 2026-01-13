Чи буде тепліше в оселі, якщо закрити штори на вікнах+ / © Credits

Зима — час теплих ковдр і гарячих напоїв, але холодні вікна можуть зіпсувати будь-який комфорт. Видання Martha Stewart розповіло, що навіть сучасне скло пропускає холод, а крихітні щілини й мікротріщини підсилюють втрати тепла. І ось тут на сцену виходять штори, жалюзі та інші покриття для вікон, які створюють додатковий бар’єр проти холодного повітря. Від штор до спеціальної плівки — все це не лише стильний декор, а й ефективна ізоляція, яка допомагає зберегти тепло та знизити рахунки за опалення.

Навіщо закривати вікна взимку

Тепло залишається всередині: будь-яке покриття, від товстих штор до панелей, створює ізоляційний шар, який зберігає тепло та зменшує навантаження на систему опалення.

Менше протягів і холодних зон: маленькі щілини навколо старих вікон непомітні, але впускають холод. Покриття мінімізують доступ зовнішнього повітря та роблять кімнати комфортнішими.

Зменшення витрат на опалення: правильно встановлені термоштори чи щільні тканини можуть знизити рахунки за опалення до 20% у старих будинках і до 10% — у нових.

Менше конденсату та вологи: холодне скло притягує вологу, а це може призвести до появи плісняви. Штори чи ізоляційні плівки допомагають підтримувати стабільну температуру та зменшують ризик пошкодження стін і рам.

Найефективніші способи утеплити вікна

Термоштори: блокують протяги, утримують тепле повітря між вікном і тканиною. Закривайте їх на ніч або коли температура падає, а вдень відкривайте, щоб впустити сонце. Ролетні чи сотоподібні штори: створюють повітряні кишені, які ізолюють кімнату. Монтуйте всередині рам і повністю опускайте на ніч. Пластикові рамки чи плівка для вікон: створюють герметичний шар повітря і зберігають тепло. Доступний варіант для самостійного кріплення: плівка на двосторонній скотч і фен для натягання. Пузирчаста плівка: бюджетний варіант для швидкої ізоляції. Легка у використанні, ефективно зберігає тепло на склі.

Помилки, яких треба уникати

Закривати штори вдень, коли гріє сонце.

Взагалі не закривати вікна взимку.

Прикривати батареї шторами — так тепле повітря не потрапляє до кімнати.

Ігнорувати щілини та старі рами — штори не розв’яжуть проблему, якщо тепло йде геть.

Використовувати занадто короткі чи вузькі штори.

Зимові холоди не повинні робити ваш дім дискомфортним. Товсті штори, спеціальні плівки чи сотоподібні штори — це не лише декоративні рішення, а справжні союзники для тепла та економії. Важливо комбінувати ізоляційні покриття з усуненням щілин, щоб зберегти максимум тепла.