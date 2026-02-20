Чи дійсно потрібно застеляти ліжко одразу після пробудження / © Credits

Багатьох із нас у дитинстві вчили, що щойно ви прокинулися, треба застелити ліжко. Цей ритуал мав символізувати відповідальність, самоконтроль і готовність до нового дня. Проте сучасна наука все частіше ставить під сумнів цю автоматичну звичку. Чи справді ідеально заправлене ліжко зранку — це завжди добре, розповіло видання Martha Stewart.

Чому не варто поспішати

Волога, пилові кліщі та бактерії

Під час сну наше тіло виділяє вологу — через піт і дихання. Вона накопичується у простирадлах, ковдрах і матраці. Якщо одразу після пробудження застелити ліжко, ця волога буквально «запечатується» всередині.

Саме таке середовище є ідеальним для розмноження пилових кліщів, бактерій та навіть плісняви. Вони обожнюють тепло, вологу та відсутність вентиляції — усе те, що створює щільно заправлене ліжко.

Важливо для алергіків

Якщо ви страждаєте від алергії чи чутливі до пилу, ранкове «провітрювання» ліжка може мати відчутний ефект. Коли ви залишаєте його незастеленим хоча б на деякий час і відчиняєте вікно, то даєте волозі випаруватися, а кліщам мінімум шансів на життя.

Не застеляти — не вихід

Порядок як антистрес. Попри гігієнічні аргументи експерти не закликають назавжди відмовитися від цієї звички. Навпаки — вони радять просто змінити таймінг. Повернення до вже заправленого ліжка ввечері сигналізує мозку, що настав час відпочинку. Це допомагає стабілізувати режим сну та знижує рівень тривожності.

Візуальний спокій. Заправлене ліжко миттєво створює відчуття зібраності та чистоти у кімнаті. Це маленька дія з великим ефектом. Вона задає спокійний тон простору, знижує стрес і допомагає легше розслабитися ввечері.

Ідеальний компроміс

Найкраще зачекати 30–60 хв після пробудження, перш ніж застеляти ліжко. За цей час:

тепло та волога випаровуються,

зменшується ризик розвитку кліщів і бактерій,

спальня має охайний вигляд.

Зробіть каву, поснідайте, відкрийте вікно та лише потім поверніться до ліжка. Ви отримаєте і користь для здоров’я, і психологічне задоволення від порядку.

Застеляти ліжко — не погано. Робити це одразу після пробудження — не завжди корисно. Сучасний підхід до домашнього комфорту полягає не у суворих правилах, а в усвідомлених звичках.