Чи допомагає борошно для відлякування шкідників: відповідь професійного садівника

Борошно на листях / © ТСН

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Чи можна використовувати борошно для відлякування садових шкідників? Це питання, яке зараз ставлять усі, завдяки деяким досить сміливим заявам у соціальних мережах.

Іноді здається, що садові інфлюенсери кожен тиждень знаходять новий кухонний продукт, який призначають стати наступним диво-садовим лайфгаком: кориця, бананова шкірка, кавова гуща та харчова сода — всі вони мають свій момент слави. Тепер настала черга звичайного борошна.

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Прокоментувати цей тренд редакторка GardeningKnowHow попросила свого чоловіка — професійного садівника.

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Відео за відео показують, як садівники посипають борошном свої рослини, а деякі навіть розсипають його по клумбах, стверджуючи, що це відлякує шкідників без використання хімікатів. Все це звучить… ну, дуже малоймовірно. З іншого боку, виявилося, що в деяких незвичайних садових лайфгаках міститься хоча б крихітна крупинка правди.

Чи можна використовувати борошно для боротьби зі шкідниками саду

У цьому є частка правди, сказав садівник. Але це один із тих лайфгаків, які так розтягнули в Інтернеті, що люди думають, що це чудодійні ліки, хоча насправді воно має дуже обмежене застосування.

Звичайне універсальне борошно іноді може допомогти проти дрібних шкідників з м’яким тілом, таких як попелиця, капустяні щитівки та деякі кліщі.

Борошно нічого не отруює. Це чисто механічний вплив. Коли крихітні комахи харчуються листям, покритим борошном, крохмаль змішується з вологою з їхніх ротових органів та травної системи, створюючи липку пасту, яка значно ускладнює харчування.

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Чому це допомагає тільки за певних погодних умов

Це дійсно ефективно лише як дуже легке припилення в суху погоду. Щойно стає волого, більшість переваг зникають.

Борошно — це їжа. Якщо ви розкидаєте його по саду, не дивуйтеся, якщо миші, щури чи інші голодні гості вирішать, що ви накрили безкоштовний шведський стіл.

Якщо борошно намокне, воно перетворюється на клей. У вас вийде ця липка паста, яка покриває листя й утримує вологу на рослині. І це саме те середовище, яке люблять грибкові захворювання.

Борошно змивається напрочуд швидко, а це означає, що вам доведеться повторно наносити його після дощу або навіть сильної роси.

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А якщо ви трохи перестараєтеся, ви можете так сильно покрити листя, що воно блокуватимете сонячне світло та ускладнювати фотосинтез рослини. Це навряд чи допоможе, чи не так?

Як це часто буває з садівничими лайфгаками, вірусна версія не є повністю вигаданою, але зазвичай вона не враховує важливу частину. У цьому випадку борошно може мати невеликий (хоч і тимчасовий) ефект на певних шкідників за дуже специфічних умов, але це далеко не чудодійний засіб, яким його іноді зображують у соціальних мережах.

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