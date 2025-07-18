Чи люблять собаки обійматися, чи просто терплять людські ласки / © Associated Press

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Професійна кінологиня Марина Бойко застерігає, що не всі песики раді нашій увазі. І це не примхи — це особливості їхньої поведінки, мови тіла та інстинктів. Для людей обійми — жест близькості, довіри та любові. Але у світі собак фізичне охоплення тулуба може сприйматися як загроза чи обмеження свободи. У дикій природі подібний жест може мати домінантний підтекст: «я тебе контролюю». Тож не дивно, що багато собак на інстинктивному рівні не сприймають обійми як щось приємне.

Чужий собака не ласкавий друг

Марина Бойко зазначає, те, що наша домашня собака дозволяє обіймати себе, не означає, що всі інші песики будуть так само доброзичливо налаштовані. Ба більше, навіть домашній пес може бути не у гуморі чи мати свій особистий простір, який не варто порушувати.

Особливо небезпечно обіймати чужих або безпритульних собак. Ви не знаєте їхньої історії, рівня соціалізації чи травматичного досвіду. Дотик до голови чи спроба обійняти можуть викликати у тварини стрес, страх або навіть агресивну реакцію та самозахист.

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Що подобається собакам

Пестощі під підборіддям або на грудях. Це менш загрозлива зона та собаки її краще сприймають.

Повільне погладжування по боках або спині, якщо собака до вас уже звикла.

М’який голос, спокійна поведінка та повага до особистого простору.

Не всі собаки люблять дотики до голови, особливо зверху. Так само як і обійми, коли ви притискаєте собаку до себе, це може викликати паніку.

Про що варто пам’ятати

Не підходьте до незнайомого пса без дозволу господаря. І навіть якщо дозволили, дайте тварині обнюхати вас і не нав’язуйте контакт.

Не нахиляйтеся зверху — це може сприйматися як загроза.

Завжди слідкуйте за сигналами, собака може відвертатися чи ховати морду, з’являється напруга у тілі, пес облизує губи, знизує плечима чи зводить вуха назад.

Це все ознаки того, що тварині неприємно.

Звісно, ваш собака звик до вас і, ймовірно, дозволяє обіймати себе. Але навіть у цьому випадку не варто забувати про повагу до його меж. Кожна тварина має свій настрій, особливості характеру та момент, коли йому хочеться спокою.

Собаки — не люди. Вони інакше проявляють прихильність та кохання. Їм ближчі такі прояви, як спільні прогулянки, гра, спокійна присутність поруч, а не щільні обійми чи постійні дотики. Коли ви поважаєте простір і мову тіла наших чотирилапих друзів, ми формуємо з ними по-справжньому довірливі, глибокі стосунки. Іноді найкращий спосіб сказати «я тебе люблю» — це дати собаці просто бути поруч, без тиску та обіймів.