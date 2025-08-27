Чи може кондиціонер нашкодити вашому здоров’ю / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що неправильна експлуатація та поганий догляд за технікою дійсно здатні викликати неприємні симптоми, від сухості у горлі та нежитю до алергічних реакцій.

Будь-який кондиціонер охолоджує повітря та одночасно забирає з нього вологу. Ця волога конденсується на внутрішніх елементах пристрою. Якщо всередині накопичуються пил, шерсть чи інші органічні частинки, вони стають ідеальним середовищем для розвитку грибків, бактерій та цвілі.

Найуразливіші — віконні моделі та мобільні кондиціонери, які часто довго стоять без роботи, мають проблеми з відведенням вологи та рідко очищаються. Але і централізовані системи чи спліт-системи також можуть становити ризик, якщо за ними не доглядати.

Симптоми, які можуть насторожити

Кондиціонер сам по собі не «заражає» людину, але може поширювати шкідливі мікроорганізми чи подразники. Це може спричиняти:

алергічні прояви : нежить, свербіж у носі, сльозотеча;

респіраторні симптоми: кашель, подразнення горла, закладеність носа;

загальне погіршення самопочуття: головний біль, втома, сонливість;

«синдром сухого ока» через постійний потік холодного сухого повітря;

у рідкісних випадках — загострення хронічних хвороб дихальної системи (наприклад, астми).

Не забувайте також і про так звану легіонельозну інфекцію (запалення легенів, спричинене бактеріями Legionella). Вона може поширюватися через погано обслуговувані системи кондиціонування, особливо у великих будівлях.

Як перевірити кондиціонер на безпечність

Варто звертати увагу на кілька ознак:

Запах. Якщо від кондиціонера тягне затхлістю чи вологістю, це може свідчити про грибок.

Видимий бруд або цвіль на фільтрах або решітках.

Погіршення самопочуття саме у приміщенні з кондиціонером.

Конденсат або вода, яка накопичується внизу чи навколо пристрою.

Що робити, якщо у кондиціонері виявили цвіль або бруд

Віконний чи мобільний кондиціонер у разі сильного зараження краще замінити, адже повністю очистити його складно.

Від легкого забруднення можна зняти фільтри та промити їх мильним розчином, обробити внутрішні поверхні антисептичним засобом і дати пристрою повністю висохнути.

Спліт-системи та центральне кондиціонування повинні очищати професіонали, вони перевірять дренаж, теплообмінники та внутрішні деталі.

Як запобігти проблемам

Регулярно мийте та міняйте фільтри (щонайменше раз на 2–4 тижні влітку). Раз на рік проводьте професійне технічне обслуговування системи. Стежте за рівнем вологості у кімнаті — ідеально 40–60%. Сухе повітря може пересушувати слизові, а надмірна вологість сприяє розвитку цвілі. Не виставляйте занадто низьку температуру, різкий перепад між вулицею та приміщенням підвищує ризик застуд. Оптимальна різниця — не більше ніж 6–8°C. Використовуйте кондиціонер разом із регулярним провітрюванням або системами очищення повітря.

Кондиціонер — не ворог, а помічник у спеку, якщо правильно ним користуватися. Він не зробить вас «застудженими» автоматично, проте може погіршити самопочуття через пересушене повітря чи поширення цвілі. Своєчасне очищення, заміна фільтрів і правильний температурний режим допоможуть насолоджуватися прохолодою без шкоди для здоров’я.