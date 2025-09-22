- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна давати собакам апельсини та мандарини
Багато власників собак хоча б раз бачили, як їхній улюбленець цікавиться ароматними цитрусовими на столі. І часто виникає сумнів, чи безпечно частувати чотирилапого апельсином або мандарином.
Хороша новина полягає у тому, що ці фрукти не є токсичними для собак і в невеликих кількостях навіть можуть приносити користь. Однак є кілька важливих нюансів, про які має знати кожен власник, про це розповіло видання Daily Paws.
Користь цитрусових для собак
Апельсини та мандарини багаті на:
вітамін С — підтримує імунну систему, допомагає боротися зі стресом;
калій — важливий для здоров’я серця та м’язів;
фолати та антиоксиданти — сприяють правильному обміну речовин;
бета-каротин — корисний для зору та шкіри.
Собаки здатні самостійно виробляти вітамін С, але додаткове його джерело з їжею може бути корисним, особливо у стресових ситуаціях або за хвороб.
Ризики
Попри користь, цитрусові не варто робити щоденними ласощами.
Вони містять багато цукру, а це може спричиняти набір ваги та проблеми з підшлунковою залозою.
У деяких собак кислота з фруктів викликає розлад шлунку: блювання чи діарею.
Шкірка, насіння та білі перегородки (пектин, кісточки, ефірні олії) — важко перетравлюються, іноді спричиняють біль у животі чи навіть непрохідність кишківника.
Важливо: саме концентровані ефірні олії цитрусових, наприклад, у косметиці чи аромаоліях, небезпечні для собак, але сам фруктовий м’якуш у невеликих дозах — безпечний.
Як правильно пригощати собаку апельсинами та мандаринами
Давайте лише очищений м’якуш без кісточок і шкірки.
Порція залежить від розміру собаки. Маленьким — 1–2 шматочки раз на кілька днів, середнім і великим — 2–3 шматочки.
Використовуйте як рідкісний смаколик, а не заміну корму.
Спостерігайте за реакцією, якщо з’явилися розлади травлення, відмовтеся від цитрусових.
Безпечні фрукти для собак
Дозволені та корисні:
яблука (без кісточок),
банани,
чорниця,
полуниця,
кавун (без насіння),
ананас,
манго.
Заборонені:
виноград і родзинки (викликають отруєння нирок),
авокадо (містить токсин персин),
цибуля та часник.
Коли звертатися до ветеринара
якщо собака випадково з’їла шкірку чи велику кількість цитрусових;
якщо з’явилися такі симптоми, як блювання, діарея, млявість, відмова від їжі;
якщо у вашого улюбленця є хронічні хвороби (цукровий діабет, панкреатит, ожиріння) — цитрусові краще виключити з раціону.
Апельсини та мандарини можна давати собакам, але лише у помірних кількостях і без шкірки чи кісточок. Це радше приємна смакова різноманітність, а не обов’язкова частина раціону.
Пам’ятайте, що кожен песик унікальний. Те, що безпечно для одного, може викликати проблеми в іншого. Тому головне правило — обережність і баланс. Якщо ви хочете потішити улюбленця, краще чергувати дозволені фрукти та завжди радитися з ветеринаром.