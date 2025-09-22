Чи можна давати собакам апельсини та мандарини / © Credits

Хороша новина полягає у тому, що ці фрукти не є токсичними для собак і в невеликих кількостях навіть можуть приносити користь. Однак є кілька важливих нюансів, про які має знати кожен власник, про це розповіло видання Daily Paws.

Користь цитрусових для собак

Апельсини та мандарини багаті на:

вітамін С — підтримує імунну систему, допомагає боротися зі стресом;

калій — важливий для здоров’я серця та м’язів;

фолати та антиоксиданти — сприяють правильному обміну речовин;

бета-каротин — корисний для зору та шкіри.

Собаки здатні самостійно виробляти вітамін С, але додаткове його джерело з їжею може бути корисним, особливо у стресових ситуаціях або за хвороб.

Ризики

Попри користь, цитрусові не варто робити щоденними ласощами.

Вони містять багато цукру, а це може спричиняти набір ваги та проблеми з підшлунковою залозою.

У деяких собак кислота з фруктів викликає розлад шлунку: блювання чи діарею.

Шкірка, насіння та білі перегородки (пектин, кісточки, ефірні олії) — важко перетравлюються, іноді спричиняють біль у животі чи навіть непрохідність кишківника.

Важливо: саме концентровані ефірні олії цитрусових, наприклад, у косметиці чи аромаоліях, небезпечні для собак, але сам фруктовий м’якуш у невеликих дозах — безпечний.

Як правильно пригощати собаку апельсинами та мандаринами

Давайте лише очищений м’якуш без кісточок і шкірки. Порція залежить від розміру собаки. Маленьким — 1–2 шматочки раз на кілька днів, середнім і великим — 2–3 шматочки. Використовуйте як рідкісний смаколик, а не заміну корму. Спостерігайте за реакцією, якщо з’явилися розлади травлення, відмовтеся від цитрусових.

Безпечні фрукти для собак

Дозволені та корисні:

яблука (без кісточок),

банани,

чорниця,

полуниця,

кавун (без насіння),

ананас,

манго.

Заборонені:

виноград і родзинки (викликають отруєння нирок),

авокадо (містить токсин персин),

цибуля та часник.

Коли звертатися до ветеринара

якщо собака випадково з’їла шкірку чи велику кількість цитрусових;

якщо з’явилися такі симптоми, як блювання, діарея, млявість, відмова від їжі;

якщо у вашого улюбленця є хронічні хвороби (цукровий діабет, панкреатит, ожиріння) — цитрусові краще виключити з раціону.

Апельсини та мандарини можна давати собакам, але лише у помірних кількостях і без шкірки чи кісточок. Це радше приємна смакова різноманітність, а не обов’язкова частина раціону.

Пам’ятайте, що кожен песик унікальний. Те, що безпечно для одного, може викликати проблеми в іншого. Тому головне правило — обережність і баланс. Якщо ви хочете потішити улюбленця, краще чергувати дозволені фрукти та завжди радитися з ветеринаром.