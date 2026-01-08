Чи можна висадити ялинку після свят / © Associated Press

Насправді це можливо, але лише за певних умов і з правильним доглядом. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно висадити ялинку, які види дерев обрати та на що звернути увагу, щоб вона прижилася.

Багато хто мріє, щоб після свят ялинка не ставала просто «декором, який відслужив», а перетворювалася на живий елемент ландшафту. Але важливо зрозуміти, що можливість висадити залежить від того, чи купували ви дерево «живе з коренем» або вже зрізане. Якщо дерево було зрізане, воно не має кореневої системи, необхідної для виживання. Таке дерево поводиться як зрізана квітка — може трохи стояти у воді, але з часом зав’яне.

Тому шанс на довготривалу красу має лише ялинка у горщику чи з кореневим комом, який обгорнутий у джут чи інший матеріал.

Найкращі види для висаджування

Для успішного висаджування варто обирати стійкі та невибагливі дерева:

Ялина чи сосна — найгнучкіші щодо ґрунту та умов, добре ростуть практично у будь-якому середовищі.

Норвезька ялина — один із найстійкіших та швидкорослих варіантів.

Коли ви плануєте пересаджування, перевірте місце, де будете копати, щоб уникнути труб, кабелів або інших комунікацій.

Коли висаджувати

У регіонах із холодними зимами краще почекати до весни, коли мине загроза заморозків. Якщо дерево залишалося у приміщенні, його можна тримати всю зиму як кімнатну рослину, поливати помірно та воно не потребує багато світла. Деякі власники залишають дерево у підвалі, поки не настане безпечний час для садіння.

Як висадити ялинку

Процес висаджування нескладний та може зайняти лише кілька годин:

Викопайте яму, достатню для кореневого кома. Вийміть дерево з горщика, обріжте обв’язані чи закручені корені. Помістіть дерево в яму так, щоб лінія ґрунту збігалася з місцем переходу стовбура у коріння. Засипте яму ґрунтом і добре полийте.

Догляд за новопосадженим деревом

Щоб дерево прижилося:

Поливайте регулярно, особливо у перші тижні після пересаджування, щоб зменшити стрес від пересаджування.

Можна встановити тимчасову огорожу, щоб захистити дерево від тварин.

Якщо очікуються пізні заморозки, вкрийте дерево як багаторічну рослину, захищайте ніжні бруньки.

Висаджування ялинки після свят — реальна можливість подовжити її життя та зробити частиною вашого саду чи подвір’я. Головне — обирати живі дерева з коренем, правильно доглядати за ними та дочекатися сприятливого часу для садіння. З невеликою увагою та терпінням ви зможете виростити красуню, яка прикрашатиме ваш двір протягом багатьох років.