Чи можна садити помідори в червні: 5 порад для швидкого отримання урожаю

Помідори / © ТСН

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Помідори є основним продуктом пізнього літа в багатьох садах, але що робити, якщо ви занадто довго чекали з їхнім садінням, а вже червень? Не засмучуйтесь, ще не пізно, але треба буде дотримуватися кількох правил.

Багато садівників запитують, чи в червні вже запізно садити помідори. Коротка відповідь: це залежить від обставин. Час має значення, але, дотримуючись кількох простих порад, ви все ще можете посадити помідори зараз і насолоджуватися урожаєм пізнього літа або початку осені.

GardeningKnowHow пропонує виростити смачний пізньостиглий урожай помідорів за допомогою порад експертів щодо вибору найшвидше зростаючих сортів та створення найкращих умов для вирощування.

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Ваше місцерозташування, клімат і сорт помідорів відіграють певну роль у тому, як пізно ви можете садити. У той час як садівники в холодніших регіонах можуть розширювати межі до червня, ті, хто живе в тепліших зонах, часто мають більше гнучкості. На щастя, навіть якщо ви запізнилися, у вас все ще є варіанти для вирощування успішного врожаю.

Пізній початок просто означає, що вам потрібно більш уважно ставитися до того, як ви садите, коригувати метод вирощування та забезпечувати рослинам найкращий можливий догляд. Якщо ви новачок у цьому процесі, зараз саме час освіжити знання основ вирощування помідорів, особливо якщо ви працюєте з короткими термінами. Розуміння потреб помідорів від самого початку дасть вашому пізньому садінню найкращі шанси.

Перевірте дати заморозків

Помідори — це теплолюбні овочі, які не переносять заморозків. Тому, чим холодніше у вашій зоні вирощування, тим коротший ваш вегетаційний період.

Дати заморозків особливо важливі для визначення періоду вирощування помідорів. До них належать середня дата останніх заморозків навесні та перші заморозки восени. Ви хочете вирощувати помідори на відкритому повітрі між цими двома датами.

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Під час садіння червневих помідорів, ймовірно, ви вже пройшли дату останніх заморозків, але вам потрібно буде перевірити середню дату перших заморозків восени у вашому регіоні. Відрахуйте у зворотному порядку від цієї дати, щоб побачити, скільки часу для вирощування у вас залишилося. Кількість днів має вирішальне значення під час вибору сорту для вирощування.

Оберіть розсаду замість насіння

Найкращий спосіб пришвидшити дозрівання помідорів, посаджених у червні, — це почати з розсади. Якщо ви не перебуваєте в теплому кліматі, то, ймовірно, буде вже занадто пізно для садіння насіння помідорів. Шукайте розсаду в місцевих садових центрах. У багатьох ще вона є в цю пору року, і може навіть продаватися зі знижкою.

Якщо у вас ще є час для садіння насіння, то виконання цього процесу в приміщенні забезпечить ніжній розсаді кращий захист від шкідників та негоди. Використання лотків для насіння з вологостійкими куполами, таких як набори для розсади, прискорить проростання.

Потрібно від шести до восьми тижнів, перш ніж рослини помідорів виростуть достатньо великими, щоб їх можна було пересадити на остаточне місце. Нічна температура повинна постійно бути 10°C або вище.

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Вибирайте ранні сорти

Сорт — ще один важливий фактор, оскільки різні види помідорів мають різний термін достигання. Це час, який проходить від садіння насіння до моменту, коли помідори достигають і готові до збирання врожаю. Терміни достигання томатів зазвичай коливаються від 60 до 100 днів.

Якщо ви хочете почати вирощувати помідори з насіння, перевірте термін достигання вашого сорту та переконайтеся, що між заморозками достатньо часу. Вирощування з розсади дає вам стрибок у терміні, тому ви можете почати вирощувати їх пізніше в сезоні, ніж насіння.

Сорти з коротшим терміном дозрівання часто називають ранніми помідорами, оскільки вони забезпечують більш ранній урожай, якщо почати вирощувати їх у потрібний час навесні. Ви також можете використовувати ці сорти, щоб отримати пізніший урожай, якщо ви починаєте вирощувати рослини в червні.

Оптимізуйте умови вирощування

Після того, як ви посадите їх у ґрунт, найкращий догляд за рослинами помідорів допоможе їм швидше розвинути стиглі, здорові плоди. Почніть із сонячного світла та тепла. Помідори процвітають на повному сонці та за високих температур, тому садіть їх на сонячному місці, де вони отримуватимуть щонайменше шість-вісім годин прямого сонячного світла щодня.

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Удобрюйте помідори під час посадки та періодично повторюйте у міру зростання рослин. Використовуйте збалансований продукт або добриво, спеціально розроблене для помідорів.

Обрізка рослин помідорів дозволить їм витрачати більше енергії на розвиток стиглих плодів. Зосередьтеся на видаленні пагонів та листя близько до землі. Це також покращить потік повітря для запобігання хворобам. Пагони помідорів — це бічні пагони, що ростуть під стеблами з квітами та плодами. Залишайте лише один пагон трохи нижче квітучого стебла. Видаліть усі нижні.

Нарешті, переконайтеся, що ваші рослини помідорів мають опору. Використовуйте клітки для помідорів або кілки, щоб тримати стебла вертикально та запобігти їх поломці або росту помідорів на землі.

Захистіть рослини, коли температура падає

Помідори не переносять холоду. Якщо у вас зелені помідори, коли погода змінюється, вони не дозріють, якщо ви не втрутитеся. Ви можете продовжити вегетаційний період до осені, захистивши помідори від заморозків.

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Накривайте рослини помідорів на ніч, коли температура падає. Ви можете купити накриття для рядів на або навіть використовувати старі простирадла та ковдри. Ви також можете використовувати пластикові накриття для рослин або відра, щоб накрити окремі рослини, якщо прогноз погоди передбачає холодну ніч. Інший варіант — вирощувати помідори в теплиці.

Якщо ви вирощуєте помідори в контейнерах, то отримайте найкраще з обох світів за допомогою пересувного горщика, який можна перемістити в приміщення, коли погода змінюється.

Вже червень, але це не означає, що ви не можете насолоджуватися помідорами цього року. Почніть зараз із розсади, ранніх сортів та чудового догляду за помідорами для збору врожаю наприкінці літа або восени.