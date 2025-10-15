Чи можна собакам їсти гарбуз: чим потішити свого улюбленця восени

Чи можна собакам їсти гарбуз: рецепт корисного смаколика / © Credits

Експерти з видання Daily Paws пояснюють, гарбуз справді може бути корисним доповненням до раціону собаки, але лише за правильного приготування. Тож розберімося, який саме гарбуз безпечний, чого слід уникати та як вводити його у меню чотирилапого друга без шкоди для здоров’я.

Гарбуз — корисно, але не весь

Гарбуз — чудове джерело клітковини та часто рекомендується для собак із хронічними проблемами травлення, наприклад за діареї. Однак важливо пам’ятати, що не весь гарбуз безпечний. Стебло, шкірка та сирі нутрощі — не для собачого шлунка. Найкращий варіант — чисте гарбузове пюре чи консервований гарбуз без добавок.

Як правильно давати гарбуз собаці

Безпечні варіанти

Консервований гарбуз (лише 100% гарбуза, без цукру, спецій та добавок) — чудове джерело клітковини, яке підтримує травлення.

Варений чи запечений гарбуз без солі та олії також безпечний варіант.

Норма: для маленьких собак — 1 ч. л, для великих — 1 ст. л на день. Гарбуз має бути лише додатковим смаколиком, а не основою раціону.

Чого варто уникати

Сирий гарбуз — важко перетравлюється.

Гарбузове насіння — калорійне, може викликати проблеми зі шлунком.

Начинки чи пюре із цукром і спеціями (особливо з мускатним горіхом) — небезпечні для собак.

Як приготувати гарбузово-морквяні кексики для собак

Якщо хочете потішити свого хвостика сезонним десертом, спробуйте простий рецепт кексів для собак:

гарбузове пюре ½ склянки

морква (терта) 1 шт.

яйця 1 шт.

вівсяні пластівці 2 ст. л

Змішайте все та випікайте за 180°C 20 хв і ваш пес отримає безпечний осінній смаколик без цукру та спецій.

Ознаки, що собака переїв гарбуза

Якщо ваш пес випадково проковтнув занадто багато або з’їв не ту частину гарбуза, наприклад, шкірку чи стебло), звертайте увагу на симптоми:

блювання,

діарея,

біль у животі,

млявість чи втрата апетиту.

У таких випадках негайно зверніться до ветеринара.

Інші безпечні фрукти та овочі для собак

Фрукти : яблука, банани, чорниця, полуниця, кавун, манго (без кісточки), ананас, апельсини, журавлину.

Овочі: морква, зелений горошок, картопля, квасоля, батат і гарбузові сорти.

Але пам’ятайте, що навіть найкорисніші продукти, лише 10% від добового раціону собаки.

Гарбуз — не просто осінній символ, а здорове та смачне частування для собак, якщо його подавати з розумом. Він підтримує травлення, допомагає за запорів і додає різноманіття меню. Головне — жодного цукру, спецій і «людських» пирогів.