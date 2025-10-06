Чи можна собакам їсти лосось та яку користь він може принести / © Credits

Видання Daily Paws розповіло, яку роль лосось може відігравати в раціоні собаки, яку користь приносить та коли краще утриматися від рибних експериментів.

З погляду харчування собаки — всеїдні, як і люди. Вони можуть їсти різні види м’яса, включно з рибою. Тобто лосось не є токсичним для собак, але вводити його до меню потрібно обережно. Комерційні корми вже мають збалансований склад, тому додатковий білок або жир можуть порушити цей баланс.

Якщо ж ви хочете урізноманітнити харчування свого улюбленця, додавайте лосося не більше ніж 10% від загальної кількості калорій на день. Наприклад, якщо собака споживає 1000 ккал на добу, частка лосося не повинна перевищувати 100 ккал (це приблизно 30–40 г приготовленої риби).

Користь лосося для собак

Лосось — джерело омега-3 жирних кислот (EPA і DHA), які:

підтримують здоров’я шкіри та блиск шерсті;

сприяють роботі серця і судин;

зменшують запальні процеси в суглобах, особливо у старших собак;

сприяють розвитку мозку в цуценят.

Також у лососі містяться вітаміни D, B12, селен, калій і білок високої якості, які зміцнюють імунітет та підтримують енергію тварини. Багато ветеринарів радять обирати спеціальні добавки з риб’ячим жиром для собак, адже вони містять ті самі омега-3, але в безпечній і збалансованій дозі.

Коли лосось може бути небезпечним

Не кожен лосось однаково корисний. Головне правило — ніколи не давати сиру чи напівсиру рибу.

У сирому лососі можуть бути паразити та бактерії, які спричиняють сальмонельоз чи навіть отруєння рибою. Це захворювання смертельно небезпечне: без лікування 90% собак помирають протягом двох тижнів після зараження.

Симптоми отруєння:

відмова від їжі;

блювання, пронос;

підвищена температура;

млявість, слабкість;

збільшені лімфовузли.

Якщо ви помітили такі прояви після вживання риби, негайно зверніться до ветеринара.

Як правильно приготувати лосось для собаки

Щоб лосось був безпечним, його потрібно добре проварити або запекти до внутрішньої температури не менше 63–65°C. Перед приготуванням:

повністю видаліть кістки;

не додавайте сіль, спеції, часник, цибулю, олію чи вершкове масло, вони шкідливі для собак;

зніміть шкірку, адже вона містить забагато жиру.

Найкращі способи готування: на парі, варіння чи запікання без олії.

Скільки можна давати

Для здорового дорослого собаки середнього розміру (20–25 кг):

1–2 рази на тиждень,

порція 30–50 г приготовленого лосося.

Для цуценят або мініатюрних порід кількість зменшується вдвічі.

Лосось може стати справжньою «супер’їжею» для вашого собаки, проте лише тоді, коли його подають правильно приготовленим і в помірній кількості.

Ця риба чудово підтримує шерсть, суглоби та серце, проте не варто забувати, що надлишок навіть найкориснішого продукту може нашкодити. Тож ставтеся до лосося не як до основного корму, а як до смачного, корисного бонусу до збалансованого раціону. І перш ніж додавати щось нове до меню свого улюбленця, обов’язково порадьтеся з ветеринаром.