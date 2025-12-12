Чи можна залишати новорічні гірлянди увімкненими на всю ніч

Гірлянда / © Credits

Світлові гірлянди — це маленьке диво, яке перетворює дім на затишну зимову казку. Коли за вікном темніє надто рано, а повітря пахне мандаринами та корицею, хочеться залишити мерехтіння на ялинці до самого ранку, проте чи справді це безпечно, чи можна засинати, не вимкнувши святкові вогники та наскільки насправді великий ризик пожежі.

Видання Real Simple розповіло, коли гірлянди дарують лише атмосферу, а коли — створюють небезпеку. І це буде один маленький лайфгак, який може врятувати ваш сон, дім і нерви.

Чи можна залишати новорічні вогники ввімкненими

Коротко кажучи, краще — ні. Навіть сучасні LED-гірлянди, які значно безпечніші за старі лампочки, не варто залишати без нагляду на довгий час, тому що вони можуть перегріватися та створювати ризик займання.

Тривале безперервне світіння перевантажує розетки та подовжувачі. Якщо вони не витримають, іскра чи перегрів можуть призвести до пожежі.

вмикаємо гірлянди лише тоді, коли ми вдома та не спимо

вимикаємо перед виходом та перед сном

безпечний час роботи — 6–8 годин поспіль, не більше

Поради

Щоб ваш дім сяяв красою, але без ризиків, варто врахувати кілька важливих правил:

Перевірте дроти. Огляньте кожний шнур, там не має бути порізів, потертостей та зламаних ділянок. Будь-яку підозрілу гірлянду краще відправити у смітник.

Позбудьтесь старих лампочок. Інкандесцентні (класичні) лампочки — знайоме, але небезпечне минуле. Вони сильно нагріваються та можуть підпалити натуральну ялинку, штучну хвою та паперові прикраси. Краще замінити їх на LED, адже вони економніші та практично не гріються.

Уникайте вологи та перевантаження. Краще тримати з’єднання проводів якомога далі від підлоги та будь-якої води, не допускати, щоб шнури торкалися ємності з водою у живої ялинки та розподіляти навантаження на різні розетки й різні електричні кола. Це мінімізує ризик короткого замикання.

Використовуйте розумні розетки. Маленький апгрейд, який дійсно змінює життя. Вони дозволяють налаштувати автоматичне включення та вимкнення гірлянд, вимикати світло з телефона, навіть коли вас немає вдома та уникнути ситуації «забули». Розумні розетки значно знижують ризик пожежі, бо вогні не світять цілодобово.

Перевірте датчики диму. Це дрібниця, яка може врятувати життя. Варто приділити 10 хв, щоб переконатися, що датчики працюють, не закривати їх гірляндами, вінками чи декором і за необхідності, замінити батарейки

Ми всі любимо сяйво новорічних вогників, але краще вимикати їх на ніч. Щоб ваш дім залишався таким же затишним і святковим, але ще й безпечним, достатньо кількох простих правил, а саме, уважність, якісні LED-гірлянди, правильне підключення та розумні технології.