Чи можна залишати обігрівач працювати на ніч

Видання Martha Stewart попереджає, що робити цього не варто. Тож, розповімо вам, чому це ризиковано та як захистити себе та свій дім.

Обігрівачі — справжня знахідка для холодних зимових ночей. Вони компактні, мобільні та швидко створюють затишок у кімнаті. Однак використання цих приладів має низку прихованих небезпек, особливо коли вони залишаються ввімкненими на ніч.

Найбільша проблема не у самих обігрівачах, а у способі їхнього використання. Коли прилад працює без нагляду під час сну, ви не помітите перших ознак перегрівання чи несправності.

Основні ризики нічного використання

Пожежна небезпека. Найчастіше трапляється не ламання самого обігрівача, а проблеми з розетками та електропроводкою. Перегріті та пошкоджені розетки, а також підключені через подовжувач або розгалужувач прилади, можуть спричинити займання. Крім того, якщо обігрівач перекинеться чи біля нього опиняться ковдри, одяг або папір — ризик пожежі різко зростає.

Електрична небезпека . Пошкоджені шнури, кабелі під килимом, перевантаження мережі — усе це створює потенційно небезпечні ситуації. Експерти рекомендують завжди підключати обігрівач безпосередньо у розетку та уникати використання подовжувачів, навіть для важких» моделей.

Втрата контролю. Поки ви спите, ви не помітите тріск, перегрів або запах гарі, а це вчасно могло б попередити про небезпеку. Навіть нові моделі з автоматичним вимиканням за перекидання потребують правильного розміщення та уважного використання.

Як безпечно використовувати обігрівач

Якщо все ж необхідно залишити обігрівач на ніч, дотримуйтесь правил безпеки:

Використовуйте нові моделі з функцією захисту від перекидання.

Ставте обігрівач на тверду рівну поверхню не менше ніж 1 м від легкозаймистих предметів.

Ніколи не прокладайте шнур під килим або меблі.

Перевіряйте, щоб усі димові сигналізатори вдома працювали справно.

Розгляньте альтернативи, як-от грілки чи електропледи з таймером.

Навіть коли ви дотримуєтеся усіх правил, все одно варто не залишати обігрівач без нагляду тривалий час.

Обігрівачі — чудовий спосіб створити затишок і додаткове тепло, але безпечне використання є критично важливим. Коли ви дотримуєтеся простих правил і обираєте сучасні моделі з захистом, ви зможете насолоджуватися теплом і спати спокійно, без потенційних загроз для себе та свого дому.