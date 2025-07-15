Чи можна заморожувати кавун і навіщо це робити

Кавун / © Associated Press

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Сезон кавунів, на жаль, короткий. Що робити, якщо не хочеться прощатися з улюбленим смаком до наступного літа, розповіло видання Real Simple і відповідь проста — заморозити кавун. Так, кавун можна та варто заморожувати не лише для збереження продукту, а й для створення неймовірно смачних смузі, сорбетів і літніх коктейлів навіть у січні.

Хоча кавун на 90–92% складається з води, його можна заморозити та це не зіпсує його смак. Єдине застереження, після розморожування кавун вже не матиме звичної хрусткої текстури. Зате ідеально підійде для смузі, морозива, сорбетів, коктейлів або навіть соусів до страв.

Навіщо це робити:

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Щоб не викидати залишки після пікніка чи застілля.

Щоб завжди мати під рукою інгредієнт для літніх напоїв.

Щоб насолоджуватися кавуном не лише у сезон.

Правильне заморожування кавуна

Процес дуже простий та не потребує спеціальних навичок:

Очистьте кавун від шкірки та кісточок. Наріжте м’якуш кубиками чи скибками, як вам зручно. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом. Не кладіть кавун одне на одного, важливо, щоб шматочки не торкалися, інакше злипнуться після заморожування. Заморожуйте 3–4 години чи до повного застигання. Перекладіть у контейнери чи пакети для заморожування. Добре підписати дату, адже у морозильнику кавун може зберігатися до 9–12 місяців.

Лайфгак: якщо у вас мало місця у морозильнику, можете спочатку заморозити кавун на одній дошці чи тарілці, а потім перекласти у пакет.

Розморожування кавуна

Розморожування кавуна залежить від того, як ви плануєте його використовувати:

Для смузі чи морозива можна використовувати шматочки одразу з морозилки, вони створять охолоджену кремову текстуру.

Для десертів або напоїв перекладіть кавун у холодильник і залиште на кілька годин або на ніч. Поступове розморожування зберігає більше смаку.

Якщо хочете отримати напівзаморожену текстуру, наприклад, для сорбету, перевіряйте кожні кілька годин.

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Використання замороженого кавуна

Уявіть собі, за вікном мороз, а ви готуєте яскравий кавуновий смузі, додаєте трохи базиліку чи лайму, чи влаштовуєте дівич-вечір із легким кавуновим мохіто.

Ідеї використання

Фруктові смузі з бананом, йогуртом або м’ятою

Коктейлі кавуновий дайкірі, Маргарита, мохіто

Заморожені десерти: сорбети, лід, фруктове морозиво

Заправки до салатів

Після заморожування структура кавуна змінюється, тому для фруктових салатів він вже не підходить, адже стає м’яким і водянистим. Зате смак залишається таким самим солодким і насиченим.

Поради щодо зберігання свіжого кавуна

Цілий кавун можна зберігати за кімнатної температури до 7 днів, а у холодильнику до 2–3 тижнів.

Розрізаний кавун найкраще тримати у герметичному контейнері у холодильнику до 4–5 днів.

Заморожений кавун — це справжній порятунок для всіх, хто хоче подовжити літо у своїй морозильній камері. Простий у приготуванні, корисний та універсальний інгредієнт, який додає свіжості будь-якій страві чи напою.

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