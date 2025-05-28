Чи можна заморожувати хумус: правила, які варто знати кожній господині / © Associated Press

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Гарна новина, хумус можна заморожувати і якщо зробити це правильно, він збереже свою текстуру, смак і поживну цінність. Видання Real Simple розповіло,

як це зробити без втрати якості, на що звернути увагу та як згодом найкраще використовувати заморожений продукт.

Навіщо заморожувати хумус

Заморожування — це зручний спосіб зберегти хумус, якщо:

у вас є залишки після вечірки чи приготовлена велика порція;

ви купили продукт зі знижкою та не встигли з’їсти його вчасно;

ви прагнете мати під рукою здоровий, білковий перекус на випадок несподіваного голоду чи гостей.

До того ж хумус — це ідеальний варіант для зберігання у морозильній камері, адже не втрачає поживної цінності після заморожування, а за належного розморожування майже не змінює консистенції.

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Чи всі види хумусу підходять для заморожування

В ідеалі — заморожуйте звичайний класичний хумус (без додаткових смакових добавок). Ароматизовані варіанти (з печеним перцем, часником або буряком) теж можна зберігати у морозильнику, але після розморожування їхній смак і структура можуть змінитися.

Кремові добавки (йогурт, фета, олії з сильним ароматом) не завжди добре поводяться після заморожування — вони можуть розшаровуватися чи ставати гіркими.

Як правильно заморозити хумус

Процедура дуже проста, але є кілька хитрощів:

Обирайте відповідну тару

Використовуйте герметичні пластикові чи скляні контейнери, які підходять для заморожування. Якщо хочете розділити хумус на порції, скористайтесь силіконовими формами для льоду чи мафінів, а потім перекладіть порції до пакета з застібкою.

Залишайте простір

Хумус трохи розширюється під час заморожування, тому залиште щонайменше 1 см простору до кришки.

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Додайте оливкову олію

Полийте поверхню хумусу тонким шаром олії — це допоможе уникнути висихання та захистить його від кристалів льоду.

Не забудьте етикетку

Позначте контейнер датою заморожування. Найкраще вжити хумус протягом 2–4 місяців, хоча він технічно може зберігатися до 6 місяців.

Як розморозити хумус без втрати смаку

Щоб хумус після розморожування залишився смачним і ніжним:

Найкраще розморожувати його у холодильнику — це займе 12–24 години, але збереже текстуру.

Якщо ви поспішаєте — поставте контейнер на стіл на кілька годин (не більше 4-х).

Не використовуйте мікрохвильовку, оскільки хумус може стати водянистим.

Після розморожування ретельно перемішайте — щоб повернути йому кремову консистенцію.

Як використовувати розморожений хумус

Навіть після заморожування хумус зберігає свій універсальний характер:

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Соус до овочів: морквяні палички, огірки, селерові стебла ідеально смакують із хумусом.

Намащення для тостів або сендвічів: замість масла чи майонезу.

Салатна заправка: розбавте хумус лимонним соком та водою, додайте трохи олії — і маєте смачний соус до салату.

Додайте до каші, булгуру, запечених овочів — для додаткового білка.

Як довго зберігається хумус без заморожування

Домашній хумус у холодильнику — до 4 днів.

Відкритий магазинний — 5–7 днів.

Невідкритий магазинний — до 2 місяців, завдяки консервантам.

Заморожений хумус — до 4 місяців, хоча найкраще — 2 місяці для ідеального смаку.

Так, хумус можна та варто заморожувати — особливо якщо ви любите мати під рукою здорову їжу без зайвого стресу. Завдяки простій підготовці та правильному розморожуванню ви можете насолоджуватись смаком та користю цього середземноморського делікатесу тоді, коли забажаєте.