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Чи можна заморожувати хумус: правила, які варто знати кожній господині
Хумус — улюблений багатьма кремоподібний смаколик на основі нуту, який чудово смакує як у ролі намащення, так і як соус до овочів або складник здорового перекусу. Та що робити, якщо ви приготували чи купили забагато хумусу, викидати шкода, а з’їсти все за кілька днів — не завжди реально.
Гарна новина, хумус можна заморожувати і якщо зробити це правильно, він збереже свою текстуру, смак і поживну цінність. Видання Real Simple розповіло,
як це зробити без втрати якості, на що звернути увагу та як згодом найкраще використовувати заморожений продукт.
Навіщо заморожувати хумус
Заморожування — це зручний спосіб зберегти хумус, якщо:
у вас є залишки після вечірки чи приготовлена велика порція;
ви купили продукт зі знижкою та не встигли з’їсти його вчасно;
ви прагнете мати під рукою здоровий, білковий перекус на випадок несподіваного голоду чи гостей.
До того ж хумус — це ідеальний варіант для зберігання у морозильній камері, адже не втрачає поживної цінності після заморожування, а за належного розморожування майже не змінює консистенції.
Чи всі види хумусу підходять для заморожування
В ідеалі — заморожуйте звичайний класичний хумус (без додаткових смакових добавок). Ароматизовані варіанти (з печеним перцем, часником або буряком) теж можна зберігати у морозильнику, але після розморожування їхній смак і структура можуть змінитися.
Кремові добавки (йогурт, фета, олії з сильним ароматом) не завжди добре поводяться після заморожування — вони можуть розшаровуватися чи ставати гіркими.
Як правильно заморозити хумус
Процедура дуже проста, але є кілька хитрощів:
Обирайте відповідну тару
Використовуйте герметичні пластикові чи скляні контейнери, які підходять для заморожування.
Якщо хочете розділити хумус на порції, скористайтесь силіконовими формами для льоду чи мафінів, а потім перекладіть порції до пакета з застібкою.
Залишайте простір
Хумус трохи розширюється під час заморожування, тому залиште щонайменше 1 см простору до кришки.
Додайте оливкову олію
Полийте поверхню хумусу тонким шаром олії — це допоможе уникнути висихання та захистить його від кристалів льоду.
Не забудьте етикетку
Позначте контейнер датою заморожування. Найкраще вжити хумус протягом 2–4 місяців, хоча він технічно може зберігатися до 6 місяців.
Як розморозити хумус без втрати смаку
Щоб хумус після розморожування залишився смачним і ніжним:
Найкраще розморожувати його у холодильнику — це займе 12–24 години, але збереже текстуру.
Якщо ви поспішаєте — поставте контейнер на стіл на кілька годин (не більше 4-х).
Не використовуйте мікрохвильовку, оскільки хумус може стати водянистим.
Після розморожування ретельно перемішайте — щоб повернути йому кремову консистенцію.
Як використовувати розморожений хумус
Навіть після заморожування хумус зберігає свій універсальний характер:
Соус до овочів: морквяні палички, огірки, селерові стебла ідеально смакують із хумусом.
Намащення для тостів або сендвічів: замість масла чи майонезу.
Салатна заправка: розбавте хумус лимонним соком та водою, додайте трохи олії — і маєте смачний соус до салату.
Додайте до каші, булгуру, запечених овочів — для додаткового білка.
Як довго зберігається хумус без заморожування
Домашній хумус у холодильнику — до 4 днів.
Відкритий магазинний — 5–7 днів.
Невідкритий магазинний — до 2 місяців, завдяки консервантам.
Заморожений хумус — до 4 місяців, хоча найкраще — 2 місяці для ідеального смаку.
Так, хумус можна та варто заморожувати — особливо якщо ви любите мати під рукою здорову їжу без зайвого стресу. Завдяки простій підготовці та правильному розморожуванню ви можете насолоджуватись смаком та користю цього середземноморського делікатесу тоді, коли забажаєте.