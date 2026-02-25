Чи можуть собаки розуміти людську мову / © Associated Press

Уявіть, собака мчить парком, помічає білку та раптом чує, як господар каже: «Стоп, сидіти» і він слухається. Це випадковість, дресирування, чи справді собаки розуміють слова так, як ми, про це розповіло видання RTÉ.

Нове дослідження показало, що деякі собаки можуть вивчати назви предметів навіть просто підслуховуючи розмови господарів. Це спонукає до захопливого питання, чи здатні вони до чогось схожого на «мовлення».

Пес, який знав 200 слів

У 2004 році світ облетіла історія восьмирічного бордер-колі, на ім’я Ріко. Пес продемонстрував у лабораторних умовах знання назв понад 200 різних іграшок.

Щоб виключити підказки з боку людей, його тестували в кімнаті без зорового контакту з господарем. Коли він чув команду «Принеси», то приносив правильний предмет — без жестів, поглядів і натяків.

Науковці навіть дали таким собакам окрему назву — «label-learner dogs», тобто «собаки з феноменальною пам’яттю на слова».

Чи вчаться собаки як діти

Діти засвоюють нові слова через процес, який називається «швидке зіставлення». Якщо малюк знає слово «синій», але не знає «оливковий», він здогадається, який предмет мається на увазі, просто методом виключення.

Пес Ріко продемонстрував схожу поведінку. Коли серед знайомих іграшок з’являлася нова і дослідники називали невідоме слово, пес обирав новий предмет. Ба більше, пам’ятав ці асоціації через кілька тижнів. Звучить як мовний прорив, але є нюанс.

Особливість таких собак

У новішому дослідженні вчені протестували групу «обдарованих» собак різних порід, серед них бордер-колі, метиси, іспанський водяний пес і навіть мопс, і порівняли їх із собаками того ж віку та статі, але без «суперпам’яті» на слова. Вони проходили вісім когнітивних завдань:

на цікавість

пам’ять

розв’язання проблем

контроль імпульсів

реакцію на людські жести (вказування, погляд)

У результаті було виявлено, що «словесно обдаровані» собаки мали три спільні риси:

одержимість новими предметами вибірковий сильний інтерес до окремих речей кращий контроль імпульсів

Чи це вроджене, чи результат тренування, поки що остаточної відповіді немає.

Справжнє мовлення

Попри дивовижні результати, собаки не вчать слова так, як діти. До двох років дитина може засвоювати близько 10 нових слів щодня. До 17 років словниковий запас у середньому сягає 60 000 слів.

Головне — діти розуміють намір. Коли мама каже: «Де ведмедик, з яким ми гралися вранці?», дитина може піти шукати його, навіть якщо іграшки немає у кімнаті. Вона розуміє, що дорослий має на увазі конкретний об’єкт.

Собаки ж, за сучасними даними, формують асоціації «слово — предмет», але не демонструють повного розуміння намірів мовця. Вони чудово читають жести, інтонацію, напрямок погляду — але це не те саме, що людська мова.

Розуміння механізмів навчання собак може мати практичне значення. У перспективі можливе створення своєрідного «IQ-тесту для цуценят», який допоможе визначити собак із потенціалом для службової роботи, наприклад, допомоги людям із порушенням зору чи слуху або роботи у поліції.

Собаки — фантастичні учні. Деякі з них можуть запам’ятати сотні назв і вражати своєю пам’яттю. Але це не мовлення у людському сенсі. Вони не «розмовляють» із нами так, як це роблять люди. Вони створюють асоціації, читають наші сигнали та реагують на інтонацію.

І, можливо, саме у цьому їхня магія, вони не копіюють нас, а навчилися блискуче співіснувати з нами у своєму, собачому способі розуміння світу.