Чи подобаються собакам поцілунки: що насправді відчуває ваш улюбленець / © Associated Press

Видання Daily Paws розповіло, що деякі собаки можуть навчитися сприймати поцілунки як щось приємне, якщо розуміють контекст. Але для більшості тварин це спочатку незрозумілий, навіть трохи загрозливий жест.

Річ у тім, що собаки спілкуються не так, як ми. Вони не підходять рівно до інших тварин, а рухаються по дузі, це знак поваги. Коли ж людина нахиляється прямо до морди собаки, тварина може сприйняти це як загрозу чи виклик. Особливо небезпечно дозволяти дітям цілувати собак, адже їхнє обличчя часто опиняється просто «на рівні зубів».

Отже, поцілунки у собачому світі не мають того ж значення, що у людському. Для вашого улюбленця це — просто дивний ритуал, який може або подобатися, якщо він звик, або викликати стрес.

Собачі поцілунки

Лизання — це не завжди про любов. У природі собаки лижуть інших собак, щоб показати покору чи заспокоїти. Це так звані «сигнали примирення», вони допомагають уникнути конфлікту. Коли собака лиже вашу руку чи обличчя, вона може:

намагатися заспокоїти вас або себе,

просити уваги,

або просто шукати ласощі, бо навчилася, що після «поцілунків» отримує реакцію господаря.

Але кінологи зазначають, що собаки вчаться «читати» нас і підлаштовуватися під наші звички. Якщо ваш пес бачить, що після поцілунків ви радієте, він може почати відповідати взаємністю, не тому, що це природно, а тому, що він вас любить і хоче зробити приємне.

Чому собака позіхає чи чхає, коли ви її цілуєте

Не поспішайте сміятися, якщо ваш пес позіхнув у відповідь на ваш поцілунок. Це не нудьга, а ще один сигнал примирення. Так собака каже: «Я не загрожую тобі, але, будь ласка, трішки відступи».

А от чхання — це своєрідний «собачий сміх». Деякі тварини так реагують на наші дивні людські дії, мовляв: «Не розумію, що ти робиш, але гаразд».

Якщо ж пес напружується, відвертає морду чи уникає дотику, краще припинити поцілунки. Це не брак любові, просто вашому улюбленцю комфортніше проявляти її по-іншому.

Як показати собаці, що ви її любите

Є безліч способів висловити свою любов, які песик точно зрозуміє:

Грайте разом. Знайдіть улюблену гру — тягалку, м’яч чи фрисбі. Для собаки це найкращий спосіб спільного «часу любові».

Доторки. Легкі погладжування по грудях або за вушком сприймаються як прояв довіри.

Розмовляйте лагідним голосом. Так тварина відчуває ваш настрій та спокій.

Прогулянки. Спільна активність, особливо улюблені маршрути, зміцнює зв’язок між вами.

Навчайте трюків. Для собаки тренування з ласощами — це і розвага, і спосіб бути з вами «на одній хвилі».

Поцілунки — це милий людський спосіб показати любов, але не завжди собачий. Якщо ваш улюбленець приймає їх спокійно — чудово. Якщо ж ні — поважайте його межі. Адже головне для собаки — не поцілунки, а довіра, спільні прогулянки та тепло вашого серця.