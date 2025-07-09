Чи потрібно прати нову спідню білизну перед тим, як її вдягати / © www.credits

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Ми всі знайомі з тим приємним відчуттям «новенького»: щойно придбана білизна має ідеальний вигляд, пахне новизною та хочеться якнайшвидше її приміряти. Але перш ніж вдягнути нові трусики чи бра однозначно рекомендується попереднє прання, про це розповіло видання Real Simple.

Що «приховує» нова білизна

Її могли приміряти інші

У багатьох магазинах дозволено примірювання спідньої білизни, хоча й за використанням одноразових захисних вставок або поверх власної. Але, погодьмося, не всі дотримуються правил. І навіть якщо ви купили білизну в упаковці чи онлайн — немає гарантії, що її не повернули після примірювання.

Саме білизна та шкарпетки є найзабрудненішими речами серед нових товарів — вони можуть містити бактерії, грибки, кліщів і сліди поту попередніх «випробувачів».

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Повернення товарів — додатковий ризик

Іноді речі, які вже побували у когось вдома, повертаються до магазину, проходять оброблення та знову потрапляють у продаж. Так, багато брендів використовують озонове чи парове оброблення, проте це не завжди гарантує повне знезараження.

Хімія на тканині

Навіть якщо ви придбали білизну з онлайн-магазину і вона була запаяна — це не означає, що вона безпечна. Під час виробництва тканини обробляють хімічними речовинами, такими як формальдегід, наприклад. Він запобігає утворенню плісняви та зберігає товарний вигляд під час транспортування, але для шкіри, особливо делікатної інтимної зони, може бути сильним подразником.

Можливе фарбування шкіри

Темні чи яскраві барвники можуть «віддати» колір шкірі, особливо в умовах підвищеної вологості чи тертя. Навряд чи вам сподобається несподівано виявити сліди синього чи червоного кольору на тілі у найінтимніших місцях.

Як правильно прати нову білизну

Використовуйте делікатний режим прання чи ручне прання. Це подовжить життя білизни та збереже її форму й тканину.

Прати окремо від іншого одягу. Це особливо важливо для речей із мереживом, сіткою чи ніжними вставками, які можуть зачепитися за блискавки чи ґудзики іншого одягу. Ідеальний варіант — спеціальні мішечки для прання білизни.

Обирайте м’який, гіпоалергенний пральний засіб. Уникайте агресивних ароматизаторів та барвників у складі — особливо якщо у вас чутлива шкіра.

Температура води — прохолодна чи помірно тепла. Це дозволяє зберегти еластичність та колір, а також зменшує вплив на тканину.

Сушіть білизну на повітрі — бажано на сонці. Сонячне світло діє як природний дезінфектор: знищує залишки бактерій та водночас білизна сохне дбайливо та не втрачає форму.

Це стосується не лише білизни

Те саме правило варто застосовувати до:

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купальників

нічних сорочок

піжам

шкарпеток

натільних майок та бралетів

Тобто — усе, що має прямий контакт зі шкірою, особливо у чутливих зонах.

Тому прання перед першим носінням — це не пересторога для «надто педантичних», а базове правило гігієни, особливо коли мова йде про спідню білизну. Тож перш ніж тішитися обновкою, подаруйте їй нежорсткий цикл прання і тоді нова білизна принесе вам не лише комфорт, а й впевненість у власній безпеці.