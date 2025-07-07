Чи потрібно прати новий одяг перед тим, як його вдягнути / © Associated Press

Реклама

Відповідь однозначна: так, варто, про це розповіло видання Real Simple. І не лише через гігієну — справа у хімікатах, барвниках, бактеріях і навіть ризику подразнення шкіри. Ось чому прання нових речей — це не «перестрахування», а турбота про ваше здоров’я.

Навіть якщо річ має вигляд ідеально нової, вона пройшла довгий шлях: фабрики, транспортування, склади, магазини та примірочні. Одяг міг потрапити до вас з:

фабрики в одній країні

складського приміщення в іншій

магазину, де його чіпали десятки рук

Кожен із цих етапів може залишити сліди — від пилу та бруду до потенційно небезпечних речовин.

Реклама

Що може містити новий одяг

Хімікати з виробництва: текстиль обробляють формальдегідом, смолами, антисептиками, клеями чи синтетичними смолами для збереження зовнішнього вигляду тканини, запобігання зминанню чи плісняві під час перевезення.

Надлишкові барвники: особливо ризиковано з джинсами, темними футболками чи речами червоного кольору — фарба може не лише зіпсувати інші речі, а й залишити сліди на шкірі чи викликати алергічну реакцію.

Бактерії, грибки та віруси: на тканинах можуть лишатися мікроорганізми, які живуть до кількох тижнів. Після примірки речі у магазині на ній можуть залишитися навіть частинки шкіри чи мікроби.

Ризики від нового

Шкірні подразнення та висипання. Особливо у людей із чутливою шкірою чи схильністю до дерматитів, екзем або алергій. Контакт із обробленою тканиною — прямий шлях до свербежу чи висипки.

Фарбування шкіри та інших речей. Фарбувальні пігменти (особливо індиго чи синій) легко «переходять» на тіло чи навіть на світлі меблі.

Скупчення хімікатів. Довготривалий контакт із формальдегідом або іншими речовинами може призвести до накопичення токсинів у шкірі.

Одяг який обов’язково треба прати

Спідня білизна, бюстгальтери, шкарпетки

Спортивний одяг

Сорочки, футболки, джинси

Все, що буде торкатися голого тіла

Одяг для дітей та немовлят — обов’язково!

Що можна не прати:

Верхній одяг (пальта, куртки)

Светри, які ви носите лише поверх інших речей

Вироби «тільки для хімчистки» — якщо не будете носити їх на голе тіло

Як прати новий одяг

Перше правило — читай етикетку. Якщо зазначено «Dry Clean Only» — не експериментуй з пральною машиною.

Обирай холодну воду. Це допоможе зберегти колір, уникнути усадження та подовжити життя тканини.

Природне сушіння. Висока температура сушарки може пошкодити тканину та зменшити розмір речі. Ідеально — сушити на повітрі чи за низької температури.

Сортуйте за кольором. Перші прання темного чи яскравого одягу проводь окремо, щоб уникнути «фарбового сюрпризу».

Дитячий одяг

Новий одяг для немовлят і дітей до 3 років обов’язково потрібно прати перед першим використанням. Шкіра дитини у кілька разів чутливіша до хімії, ніж у дорослих. Обирайте гіпоалергенні засоби без ароматів, барвників та агресивних ПАР.

Прання нової речі перед першим носінням — це маленька дія, яка може захистити вас від великих проблем. Якщо ви дбаєте про свою шкіру, здоров’я та комфорт — перше, що варто зробити з новим одягом — покласти його у прання.