Чи потрібно вашому собаці більше кальцію для здоровʼя / © Associated Press

Кальцій допомагає цуценятам рости, підтримує здоров’я кісток та зубів, забезпечує нормальну роботу серця та нервової системи. Але, як і люди, собаки не можуть виробляти кальцій самостійно, його потрібно отримувати з їжею, про це розповіло видання Daily Paws.

Скільки кальцію потрібно собаці

Середньому здоровому собаці потрібно приблизно 1,25 г кальцію на 1000 калорій спожитої їжі. Це значення змінюється залежно від:

віку

ваги

фізичної активності

етапу життя (цуценя, вагітність або собака, яка годує, потребує більше кальцію).

Завжди годуйте собаку кормом, адаптованим до її віку та стану здоров’я та не додавайте кальцій без консультації з ветеринаром.

Коли собаці потрібен додатковий кальцій

Є ситуації, коли навіть якісний корм може не покривати потреби у кальції:

Вагітні та собаки які годують — для росту скелета цуценят. Недостатній кальцій у матері може призвести до еклампсії — небезпечне падіння рівня кальцію у крові.

Певні захворювання, які ускладнюють всмоктування кальцію, наприклад, гіпопаратиреоз, хвороби нирок, панкреатит або проблеми з травленням.

Тому перед будь-яким додатковим прийманням кальцію потрібна консультація ветеринара та, можливо, аналіз крові.

Симптоми нестачі кальцію у собаки

Низький рівень кальцію (гіпокальцемія) можна запідозрити за такими ознаками:

тремтіння м’язів, судоми, скутість рухів;

неспокій, агресивність, дезорієнтація;

надмірна спрага та часте сечовипускання.

Але ці симптоми не є специфічними, для точного діагнозу потрібні аналізи крові.

Чи шкідливий надлишок кальцію

Так, занадто багато кальцію теж небезпечно:

блювання, діарея, біль у шлунку;

часте сечовипускання, підвищена спрага;

слабкість м’язів, втому, швидке дихання.

Серйозні випадки гіперкальціємії можуть призвести до невідновного пошкодження нирок.

Поради

Не давайте кальцій без рекомендації ветеринара.

Форми кальцію для собак: порошки, таблетки, жувальні ласощі.

Найпопулярніші джерела: морські водорості та яєчна шкаралупа.

Регулярні аналізи крові допоможуть підтримувати баланс.

Здоровий собака, який отримує якісний корм, зазвичай не потребує додаткового кальцію. Його введення виправдане лише у конкретних випадках — вагітність, годування, певні захворювання. Головне правило, консультація з ветеринаром перед будь-якими добавками. Турбота про кістки, серце та нервову систему вашого улюбленця — це просто та безпечно, якщо знати міру.