Чи працює лайфгак з пророщування насіння у мультиварці: експертка спробувала і здивувала висновком

Розсада / © Associated Press

Метод пророщування насіння в мультиварці користується великою популярністю в соціальних мережах, і багато хто описує його як ефективний та зручний спосіб вирощування.

Експертка GardeningKnowHow вирішила дізнатися, чи може цей трюк справді замінити нагрівальний килимок. І що ще важливіше, чи вартий він зусиль для сучасних садівників.

Як має працювати лайфгак з насінням мультиварці

На папері метод простий. Ідея полягає у використанні повільного нагрівання для створення теплого, вологого середовища, яке імітує ідеальну температуру ґрунту для проростання насіння.

Більшість версій лайфгаку мають приблизно такий вигляд:

Додайте 2,5–5 см води на дно мультиварки. Помістіть металеву підставку або решітку всередину, щоб насіння було над водою. Покладіть насіння до поліетиленового пакета або контейнера з вологим паперовим рушником (чи тканиною, якщо хочете бути більш екологічними). Встановіть мультиварку на найнижчий режим (зазвичай «Тепло» або «Низько»). Цільова температура зазвичай становить близько 24–29°C, хоча це залежить від рослини. Деяке насіння любить тепло, інше — ні. Якщо ви зробите щось неправильно, то ризикуєте або зупинити проростання, або повністю зварити насіння.

Коли сучасні прилади стають надто розумними

Варто памʼятати про те, що багато сучасних приладів нагріваються сильніше, ніж ми думаємо, навіть на найнижчих режимах.

Перш ніж покласти насіння до мультиварки, краще перевірити температуру кулінарним термометром. Навіть на найнижчому режимі внутрішня температура може коливалатися близько 40°C, що набагато вище, ніж потрібно більшості насіння.

Знявши кришку, щоб трохи випустити тепло, можна знизити температуру до злегка понад 30°C. Усе ще тепло, але ближче до допустимого діапазону.

Експертка чекала 76 годин, але у насіння огірків, яке любить високі темперетури, все ще не було жодних ознак проростання.

Чи працює лайфгак з насінням у мультиварці

Лайфгак з насінням у мультиварці може спрацювати. Багато садівників успішно використовують цей метод. Та все ж «може спрацювати» і «воно варте того» — це не зовсім одне й те саме.

Використання мультиварки для пророщування насіння вимагає ретельного контролю температури, частого регулювання та готовності жертвувати своїм приладом кілька днів поспіль. Під час сезону супів і рагу це велике неподобство.

Що працює краще

Лайфгак з мультиваркою здається великою витратою з обмеженим результатом. Так, це може заощадити ваші гроші. Але це також створює стрес, невизначеність і цілком реальну можливість приготувати насіння ще до того, як воно проросте.

Тому для вирощування насіння краще скористатися термоковриком з термостатом.

Базовий термоковрик забезпечує вам постійне тепло, відповідне до насіння. Він служить роками, якщо ви за ним доглядаєте, звільняє вашу кухню та позбавляє вас страху зіпсувати як вашу розсаду, так і плани на вечерю.