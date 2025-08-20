Чи справді через мурах у саду може зʼявитися тля / © Credits

Реклама

Іноді саме мурахи стають причиною справжнього лиха для квітів, овочів і плодових дерев — масової появи тлі, про це розповів садівник Jamie Walton. Він стверджує, що мурахи часто спеціально захищають тлю від таких природних ворогів, як сонечки, златоглазки та журчалки.

На лапках мурах є спеціальні залози, які виділяють хімічні речовини. Вони діють заспокійливо на тлю, роблять її «слухнянішою». За це мурахи отримують цінний продукт — падь, солодку рідину, яку виділяє тля, коли харчується соками рослин. Зібрану падь мурахи приносять у гніздо, де нею годують матку та інших членів колонії.

Це нагадує маленьку «ферму»: мурахи пасуть тлю, охороняють її та навіть переносять на нові пагони, щоб «стадо» могло розростатися.

Реклама

Небезпека для рослин

Тля висмоктує соки з молодих пагонів, листя та бутонів. Через це рослини:

сповільнюють ріст,

втрачають декоративність,

стають уразливішими до грибкових та вірусних хвороб.

Особливо страждають троянди, смородина, яблуні, вишні, огірки та перець.

Як запобігти появі мурашиних «ферм»

Повністю позбутися мурах у саду неможливо та навіть непотрібно, адже вони також виконують важливу роль у природі. Але можна зруйнувати їхній союз із тлею.

Рослини-відлякувачі

Посадіть уздовж грядок або біля дерев трави, аромат яких не люблять мурахи:

Реклама

м’яту,

лаванду,

полин,

пижмо.

Додатковий ефект дає натирання стебел розчавленим листям цих рослин.

Натуральні бар’єри

Використовуйте те, що є під рукою:

мелена кава,

цитрусова шкірка,

кориця.

Розсипані біля стовбурів чи на грядках, вони створюють неприємний для мурах ароматний захист.

Контроль чисельності тлі

Найважливіше — не дати тлі розмножитися.

Реклама

Регулярно змивайте колонії тлі водою зі шланга.

За можливості запускайте у сад сонечок — це природні вороги тлі.

Підтримуйте здоров’я рослин: сильні та добре доглянуті не такі привабливі для шкідників.

Не забувайте, що мурахи — частина екосистеми. Вони покращують аерацію ґрунту, допомагають переробляти органіку та навіть знищують деяких шкідників.

Тому замість того, щоб знищувати колонії хімікатами, варто обрати м’якший підхід, а саме стримувати мурах від «фермерства», але не позбавляти сад їхньої користі.

Мурахи та тля — приклад того, як хитро працює природа, маленькі комахи здатні створювати цілі «господарства», але від цього страждають наші рослини. Добра новина у тому, що прості та натуральні методи допоможуть зберегти баланс. Тож садівництво, як і саме життя, полягає у пошуку гармонії, варто вчасно втрутитися, але повністю не руйнувати природну систему.