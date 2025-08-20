- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи справді через мурах у саду може зʼявитися тля
Сад — це жива екосистема, де кожен мешканець має свою роль. Мурахи здаються безпечними та навіть корисними, адже вони розпушують ґрунт, розносять насіння та допомагають позбавлятися від решток комах. Але не все так просто.
Іноді саме мурахи стають причиною справжнього лиха для квітів, овочів і плодових дерев — масової появи тлі, про це розповів садівник Jamie Walton. Він стверджує, що мурахи часто спеціально захищають тлю від таких природних ворогів, як сонечки, златоглазки та журчалки.
На лапках мурах є спеціальні залози, які виділяють хімічні речовини. Вони діють заспокійливо на тлю, роблять її «слухнянішою». За це мурахи отримують цінний продукт — падь, солодку рідину, яку виділяє тля, коли харчується соками рослин. Зібрану падь мурахи приносять у гніздо, де нею годують матку та інших членів колонії.
Це нагадує маленьку «ферму»: мурахи пасуть тлю, охороняють її та навіть переносять на нові пагони, щоб «стадо» могло розростатися.
Небезпека для рослин
Тля висмоктує соки з молодих пагонів, листя та бутонів. Через це рослини:
сповільнюють ріст,
втрачають декоративність,
стають уразливішими до грибкових та вірусних хвороб.
Особливо страждають троянди, смородина, яблуні, вишні, огірки та перець.
Як запобігти появі мурашиних «ферм»
Повністю позбутися мурах у саду неможливо та навіть непотрібно, адже вони також виконують важливу роль у природі. Але можна зруйнувати їхній союз із тлею.
Рослини-відлякувачі
Посадіть уздовж грядок або біля дерев трави, аромат яких не люблять мурахи:
м’яту,
лаванду,
полин,
пижмо.
Додатковий ефект дає натирання стебел розчавленим листям цих рослин.
Натуральні бар’єри
Використовуйте те, що є під рукою:
мелена кава,
цитрусова шкірка,
кориця.
Розсипані біля стовбурів чи на грядках, вони створюють неприємний для мурах ароматний захист.
Контроль чисельності тлі
Найважливіше — не дати тлі розмножитися.
Регулярно змивайте колонії тлі водою зі шланга.
За можливості запускайте у сад сонечок — це природні вороги тлі.
Підтримуйте здоров’я рослин: сильні та добре доглянуті не такі привабливі для шкідників.
Не забувайте, що мурахи — частина екосистеми. Вони покращують аерацію ґрунту, допомагають переробляти органіку та навіть знищують деяких шкідників.
Тому замість того, щоб знищувати колонії хімікатами, варто обрати м’якший підхід, а саме стримувати мурах від «фермерства», але не позбавляти сад їхньої користі.
Мурахи та тля — приклад того, як хитро працює природа, маленькі комахи здатні створювати цілі «господарства», але від цього страждають наші рослини. Добра новина у тому, що прості та натуральні методи допоможуть зберегти баланс. Тож садівництво, як і саме життя, полягає у пошуку гармонії, варто вчасно втрутитися, але повністю не руйнувати природну систему.