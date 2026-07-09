Чи справді використання вентилятора з кондиціонером економить гроші та допомагає гарно заощадити

Чи справді використання вентилятора з кондиціонером економить гроші / © Associated Press

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Літо асоціюється з відпочинком біля басейну, барбекю та квітучим садом. Але є й інший його бік — високі рахунки за охолодження оселі. Багато хто вмикає кондиціонер на цілий день, а разом із ним, ще й вентилятори. Виникає логічне запитання, а чи допомагає це реально економити.

І, як не дивно, відповідь — так, але лише за умови, що ви використовуєте вентилятор правильно. Видання Martha Stewart з’ясувало, коли вентилятор дійсно працює на ваш гаманець, а коли лише даремно споживає електроенергію.

Вентилятор допомагає економити

Стельові, баштові та підлогові вентилятори не знижують температуру повітря. Натомість вони забезпечують його постійну циркуляцію, завдяки чому людина відчуває прохолоду.

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Особливо ефективними вважаються саме стельові вентилятори. Коли кондиціонер працює в автоматичному режимі та не подає холодне повітря безперервно, вентилятор підтримує його рух кімнатою. Завдяки цьому приміщення не здається задушливим.

Проте головна умова економії — підвищити температуру на термостаті. Саме це дозволяє кондиціонеру менше працювати, адже кожен градус, на який ви підіймаєте температуру кондиціонера, може зменшити витрати на охолодження приблизно на 3–5%.

Використання стельового вентилятора дозволяє без втрати комфорту підняти температуру кондиціонера приблизно на 2 °C. У результаті економія на охолодженні може становити від 12 до 20%.

Коли вентилятор не приносить користі

Є одна поширена помилка, якої припускаються багато власників житла, а саме, залишають вентилятори працювати у порожніх кімнатах. Памʼятайте, що вентилятор не охолоджує приміщення. Він створює ефект легкого вітру, завдяки якому прохолоду відчуває саме людина. Тому якщо у кімнаті нікого немає, вентилятор яки працює, лише витрачає електроенергію та не приносить жодної користі.

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Як разом використовувати кондиціонер і вентилятор

Щоб отримати максимальний ефект і знизити рахунки за світло, варто дотримуватися кількох простих правил.

Підніміть температуру кондиціонера. Під час роботи вентилятора рекомендується збільшити температуру кондиціонера на 2°C–4°C. Завдяки додатковому руху повітря ви однаково почуватиметеся комфортно.

Улітку вентилятор має обертатися проти годинникової стрілки. Більшість сучасних стельових вентиляторів мають перемикач напрямку обертання. У теплий сезон лопаті повинні рухатися проти годинникової стрілки. Такий режим підіймає тепле повітря догори, а прохолодне спрямовує вниз і створює приємний вітерець.

Використовуйте вентилятори там, де проводите найбільше часу. Немає сенсу охолоджувати весь будинок. Найкраще встановлювати вентилятори у спальнях, вітальнях або домашньому кабінеті, тобто там, де люди перебувають найдовше. Саме спальня часто є найважливішим приміщенням для такого способу економії.

Що допоможе зменшити рахунки за електроенергію

Термостат — лише одна частина великої системи. На ефективність кондиціонера впливають і технічний стан обладнання, і теплоізоляція будинку. Ось кілька простих звичок, які справді працюють:

Регулярно змінюйте повітряний фільтр. Забруднений фільтр погіршує циркуляцію повітря, через що кондиціонер працює довше та споживає більше електроенергії.

Закрийте всі щілини біля дверей та вікон. Навіть невеликі отвори дозволяють спеці проникати всередину.

Не перекривайте вентиляційні решітки. Меблі бажано розташовувати щонайменше за метр від них, щоб повітря вільно циркулювало.

Закривайте жалюзі чи щільні штори. Залежно від типу захисту вони можуть зменшити нагрівання кімнати на 25–60%.

Користуйтеся витяжкою на кухні та у ванній. Вона допомагає швидше позбутися зайвого тепла та вологості.

Спробуйте простий домашній спосіб охолодження. Якщо поставити відро чи миску з льодом перед підлоговим чи баштовим вентилятором, можна отримати потік прохолоднішого повітря. Це не замінить кондиціонер, але допоможе швидко освіжити невелику кімнату.

Використовуйте коробковий вентилятор біля вікна. Якщо він видуватиме гаряче повітря назовні, температура у будинку ефективніше знижуватиметься, ніж від звичайної циркуляції.

Слідкуйте за зовнішнім блоком кондиціонера. Він має стояти рівно та не просідати, інакше збільшується навантаження на систему та скорочується термін її придатності.

Не пропускайте щорічне технічне обслуговування. Брудний конденсатор або засмічений фільтр помітно знижують ефективність роботи кондиціонера та збільшують витрати на електроенергію.

Сам по собі вентилятор не здатний охолодити кімнату так, як це робить кондиціонер. Але він допомагає нам відчувати прохолоду, дозволяє підвищити температуру на термостаті й тим самим скоротити витрати на охолодження будинку. А якщо доповнити цей хитрик простими звичками, то літні рахунки за електроенергію можуть приємно здивувати.

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