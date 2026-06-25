Чи треба закривати штори у спеку / © Associated Press

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Коли температура за вікном стрімко зростає, навіть найзвичніші побутові дії починають викликати сумніви. Особливо ті, які здаються дрібницями, як-от положення штор.

Без кондиціонера охолодити оселю стає справжнім викликом, ми боремося зі спекою, шукаємо поради, експериментуємо і часто не помічаємо, що саме прості речі можуть суттєво впливати на температуру в домі. Видання Woman&Home розповіло, що одна з найпоширеніших помилок у спеку — неправильне використання штор у денний час.

Закривати чи відкривати

Відповідь фахівців однозначна: у найспекотніші години штори краще тримати закритими. Це один із найпростіших і найефективніших способів зробити дім комфортнішим. Сонячне світло не лише освітлює кімнату, а й приносить із собою значну кількість тепла.

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Це дуже важливо для кімнат із вікнами на південь або захід — саме вони нагріваються найшвидше. Закриті штори створюють своєрідний бар’єр, який не дозволяє теплу накопичуватися всередині.

Проте є нюанс, адже важливий час, наприклад, увечері, коли температура знижується, штори варто знову відкрити разом із вікнами, щоб впустити прохолодніше повітря та забезпечити циркуляцію.

Закриті штори охолоджують кімнату

Це правда, але ефективність залежить від деталей. Закриті штори сповільнюють нагрівання кімнати та зменшують пікову температуру протягом дня, але результат залежить від матеріалу та того, як вони висять. Наприклад тонкі темні штори без підкладки можуть, навпаки, поглинати тепло та віддавати його у кімнату. Значно ефективніші штори з термопідкладкою або блекаут, особливо якщо світла сторона звернена до вікна, адже вони краще відбивають тепло.

Важливу роль відіграє й те, як вони розташовані:

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ширші штори, які перекривають краї вікна, зменшують проникнення теплого повітря

щільне прилягання до стіни чи ніші також підсилює ефект

верхній прозір небажаний, адже гаряче повітря підіймається вгору та «просочується» у кімнату, а це створює ефект теплового каналу.

Чим ще можна закрити вікна у спеки

Якщо спека стає постійною проблемою, варто подумати про довгострокові рішення. Найефективнішими вважаються зовнішні системи:

жалюзі

ставні

навіси

Зовнішнє затінення дає найкращий результат у блокуванні тепла. Серед внутрішніх рішень добре працюють:

сотові жалюзі, які утримують повітряні кишені та сповільнюють передачу тепла

моделі з відбивними шарами та боковими напрямними

рулонні штори у касетах із щільними ущільнювачами, особливо з сонцевідбивних матеріалів.

Варто поєднувати різні підходи, повністю закривати вікна вдень під прямим сонцем і провітрювати приміщення вночі чи рано вранці, коли на вулиці прохолодніше, ніж у приміщенні.

Правильне поводження зі шторами у спеку — це не дрібниця, а простий та доступний інструмент контролю мікроклімату в домі. Закривати їх у найгарячіші години, обирати щільні та продумані матеріали, а також грамотно провітрювати приміщення — усе це разом формує відчутно прохолодніший простір.

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