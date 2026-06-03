Чи варто годувати собаку сирою їжею: експерти попереджають про ризики

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Дехто каже, що саме сиру їжу споживали собаки до їх одомашнення. Інші ж експерти вважають, що збалансовані за поживними речовинами комерційні корми для собак — це правильний вибір.

Перш ніж викинути сухий корм і зблизька зіткнутися з купами сирого м’яса, дізнайтеся більше про принципи сирої дієти та ознайомтеся з аргументами за і проти, які наводить Daily Paws.

Що таке сира дієта

Cироїдні дієти для собак зазвичай включають деякі або всі з таких продуктів: субпродукти, як-от печінка або нирки; м’язове м’ясо (часто ще з кісткою); цілі або мелені кістки; сирі яйця; свіжі фрукти та/або овочі; деякі молочні продукти, як-от непастеризований йогурт чи молоко. Жоден із цих продуктів не піддається термічному обробленню перед тим, як годувати ним свого улюбленця.

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Зверніть увагу, що деякі фрукти та овочі, як-от виноград і родзинки, є токсичними для собак, тому їх треба виключити з будь-якого раціону, включно з сирою їжею. Крім того, існує також ризик, пов’язаний з годуванням собаки будь-якими сирими продуктами тваринного походження, оскільки вони можуть містити бактерії, як-от сальмонела або кишкова паличка.

Існує безліч дієт на основі сирої їжі, кожна з яких пропонує дещо інше поєднання продуктів.

Переваги сирої дієти

Неофіційні дані свідчать про те, що ці переваги включають блискучішу шерсть, здоровішу шкіру, чистіші зуби, більший запас енергії та менший об’єм екскрементів. Звучить чудово, чи не так? Окрім того, що немає жодних наукових доказів на підтвердження цих аргументів.

Крім того, саме поживні речовини в будь-якому конкретному раціоні визначають, яку саме користь собака отримає від їхнього споживання. Річ не стільки в тому, що корм сирий, скільки в його фактичних компонентах. Наприклад, якщо раціон із сирою іжею містить більше жиру, ніж те, що собака їв раніше, його шерсть стане блискучішою.

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Ризики сирої дієти

Посилаючись на низку досліджень, експерти з харчування не рекомендують годувати собак сирим або недостатньо термічно обробленим м’ясом, оскільки воно може містити потенційно смертельні патогени, які можуть стати причиною захворювання вашого улюбленця та навіть передатися вам і вашій родині. Раціон із сирою їжею також може бути незбалансованим за поживними речовинами, що особливо небезпечно для цуценят. Високий рівень білка в такій дієті може призвести до захворювань печінки або нирок. А годування собак цілими кістками пов’язане з ризиком задушення, зламаних зубів або внутрішніх проколів.

Фахівці не рекомендують годувати собак сирою їжею, яка не пройшла термічне оброблення, пастеризацію або опромінення з метою знищення бактерій. Уникнення таких продуктів зробить раціон вашого собаки безпечнішим і мінімізує ризик для вашого здоров’я.

Якщо ж ви підозрюєте, що ваш собака захворів, відведіть його до вашого ветеринара. Він проведе бактеріологічне дослідження екскрементів вашого собаки, щоб виявити бактерії, та запропонує план лікування, якщо результат виявиться позитивним.

Якщо ви серйозно зацікавлені в тому, щоб годувати свого собаку сирою їжею або стравами домашнього приготування, проконсультуйтеся з ветеринаром або ветеринарним дієтологом, щоб скласти природно збалансований раціон.

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Застереження щодо сирої дієти

Якщо ви все ж вирішили годувати свого собаку сирими продуктами, уникайте зараження харчовими бактеріями, термічно обробляючи сире м’ясо, перш ніж давати його тварині. Зберігайте сире м’ясо для вашого улюбленця окремо від м’яса, призначеного для вашої родини. Ретельно мийте фрукти і овочі, перш ніж давати їх собаці.

Прибирання

Ретельно мийте руки після контакту з сирими продуктами. Регулярно дезінфікуйте миски для собак, стільниці, обробні дошки та кухонне приладдя.

І будьте обережні, купуючи сире м’ясо — особливо куряче — у продуктовому магазині, а потім годуючи ним свого собаку. Це доволі ризиковано, оскільки магазин припускає, що воно буде приготовлено перед подаванням. Не можна також очікувати, що паковання буде стерильним зовні.

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