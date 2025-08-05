Чи варто купувати кондиціонер для дому, чи це просто марно витрачені гроші / © www.credits

Реклама

В умовах кліматичних змін багато людей починають замислюватися, чи не час інвестувати у кондиціонер для дому. Але чи дійсно це розумне вкладення, чи чергова дорога іграшка, яка використовуватиметься лише кілька тижнів на рік, спробувало розібратися видання Woman&Home та подивилося на ситуацію під кутом реальної користі, витрат і комфорту, тож якщо ви досі вагаєтесь, ця стаття для вас.

Актуальність питання про кондиціонер

Клімат змінюється. В Україні більшість будинків було спроєктовано з урахуванням прохолодного клімату, а не 40-градусної спеки, тож більшість наших осель просто не готові до нових температурних реалій.

Кількість днів з аномально високою температурою зростає щороку. І якщо раніше вистачало звичайного вентилятора, сьогодні цього часто замало, особливо для мешканців південних регіонів, квартир із великими вікнами, мансард або останніх поверхів.

Реклама

Інвестиція чи витрати

Ціна — головна причина сумнівів. І дійсно, вартість повноцінної системи кондиціювання може стартувати з 15 тис. грн за кімнату, а комплексні системи для декількох приміщень (квартира, будинок) можуть сягати аж 250 тис грн. Проте варто оцінити не лише ціну, а користь, яку ви отримуєте взамін.

Вигідно це чи ні, залежить від того, наскільки ви цінуєте комфорт, сон, продуктивність і здоров’я у спеку. Особливо це актуально для родин із дітьми, людей із хронічними хворобами серця, гіпертонією чи астмою.

Який кондиціонер обрати

Спліт-системи

Один внутрішній та один зовнішній блок

Тихі, ефективні, підходять для щоденного використання

Плюс — сучасні моделі працюють ще й на обігрів

Мульти-спліт-системи

Один зовнішній блок, кілька внутрішніх

Можна охолоджувати та обігрівати кожну кімнату окремо

Енергоефективні, але дорожчі

Ідеально для будинків або великих квартир

Портативні кондиціонери

Недорогі, не потребують встановлення

Підходять для орендарів або сезонного використання

Мінуси — шумні, менш ефективні, потрібен отвір для відведення повітря

Центральне кондиціювання (канальні системи)

Найдорожчий варіант, але забезпечує повноцінний мікроклімат у всьому домі

Встановлюється під час ремонту чи будівництва

Непомітне, але потребує складного монтажу

Вентилятор або кондиціонер

Вентилятори, безумовно, дешевші, але вони не охолоджують повітря, а лише створюють його рух. Якщо у квартирі понад +28°C, вентилятор може стати марним. Крім того, у спеку вони не допомагають заснути, адже лише перемішують тепле повітря.

Корисні функції сучасних кондиціонерів

Більшість моделей нового покоління мають режим обігріву, осушення повітря та очищення. Тобто ви інвестуєте не лише у комфорт влітку, а й у тепло та здоровий мікроклімат узимку чи восени.

Реклама

Також популярні функції:

Нічний режим — зниження шуму та енергоспоживання

Інверторна технологія — економить до 30% електроенергії

Дистанційне керування через смартфон

Кому дійсно потрібен кондиціонер

Родинам із маленькими дітьми

Людям із серцево-судинними хворобами

Тим, хто працює з дому

Мешканцям останніх поверхів або квартир з панорамними вікнами

Тим, хто вже витрачає щороку сотні гривень на вентилятори, жалюзі, охолоджувачі повітря

Кондиціонер — це не розкіш, а інвестиція у комфорт, здоров’я та продуктивність. Так, це не найдешевше рішення, але воно працює щороку та допомагає вам почуватися краще не лише влітку. А враховуючи функцію обігріву, сучасні системи — це цілорічна альтернатива навіть опаленню міжсезонням.

Якщо у вас немає можливості встановити повноцінну систему, розгляньте портативний кондиціонер як компроміс. Але не варто недооцінювати довготривалу вигоду від стаціонарного рішення. Зрештою, витрати на комфорт — це не марно, адже якісний сон, спокійна дитина та можливість працювати без перегріву — неоціненні.