Чи варто накривати водостоки на зиму, корисні поради / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, чому зимове накриття водостоків — це необхідність і як це правильно зробити.

Багато хто вважає, що водостоки накривають лише восени. Проте зима приносить власні виклики: гілки, опале листя, насіння, лід, сніг та зимовий бруд можуть швидко забити ринви. Непокриті водостоки ризикують замерзати, переповнюватися та пошкоджувати фундамент, фасад або дах.

Якщо ви не встигли встановити захисні решітки восени, зараз саме час подбати про зимову безпеку водостоків.

Навіщо накривати водостоки

Захист від крижаного корка. Забиті листям і брудом водостоки сприяють утворенню льодових заторів. Це може призвести до протікань і пошкоджень даху. Захисні решітки допомагають воді вільно стікати та не збиратись у купи льоду.

Захист фундаменту. Переповнені ринви навесні та взимку можуть затримувати воду біля фундаменту. Цикл замерзання-розмерзання з часом призводить до тріщин, а це один із найдорожчих видів пошкоджень будинку.

Зменшення навантаження на систему. Важкий сніг разом зі сміттям може призвести до провисання чи відриву ринв від даху. Покриття зменшує ризик таких проблем.

Менше прибирання. Захисні решітки блокують листя, гілки та голки, що значно скорочує кількість очищень і зменшує потребу у роботі на драбині.

Захист фасаду та ландшафту. Вода з переповнених ринв може накопичуватися за обшивкою, викликати гниття, плісняву та пошкодження бордюрів. Крім того, утворюються небезпечні льодові нарости на тротуарах і доріжках.

Запобігання шкідникам. Мокре листя у водостоках стає зимовим притулком для гризунів, птахів та комах. Покриття робить ринви менш привабливими для них.

Як накрити водостоки

Металеві чи пластикові сітки, які сидять поверх ринви та не дають листю та голкам потрапляти всередину.

Тверді накриття зі спеціальним вигином, який дозволяє воді стікати, а сміттю скочуватися вниз. Такі споруди потребують точного монтажу та правильного кута нахилу.

Пористі трикутні вставки всередині ринви: вода проходить крізь піну, а сміття залишається зверху.

Преміальний варіант — дрібна сітка з нержавіючої сталі в алюмінієвій рамці. Забезпечує максимальний захист від сміття та витримує великі потоки води.

Типові помилки

Самостійне встановлення без досвіду може погіршити ситуацію та пошкодити ринви.

Неправильний тип накриття для вашого будинку — враховуйте кількість дерев і обсяг опадів.

Ігнорування регулярного огляду: навіть накриття потребує перевірки раз-два на рік.

Встановлення на пошкоджені чи перекошені ринви — спочатку виправте систему.

Захисні накриття водостоків — не просто корисна дрібниця, а справжній інструмент збереження вашого дому взимку. Вони допомагають уникнути дорогої заміни даху, ремонту фундаменту та льодових аварій на подвір’ї, а також скорочують рутинне прибирання. Правильно підібрані та встановлені решітки подовжують термін служби ринв і роблять ваш дім безпечнішим у зимовий сезон.