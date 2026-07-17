Чи варто обрізати троянди, якщо квіти відмирають: що радить експерт

Троянда / © ТСН

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Чи варто обрізати троянди після того, як квіти відмирають, і як найкраще доглядати за цими чудовими рослинами.

The Spruce поговорив з Аароном Стейлом, який є експертом із садівництва.

Чи варто обрізати троянди, якщо квіти відмирають

Видалення відцвілих квітів з рослин допомагає перенаправити енергію рослини з підтримки цих відцвілих квітів на інше виробництво листя та квітів, а також загальний ріст. Троянди не є винятком.

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Сучасні троянди, такі як чайно-гібридні, грандифлорні та флорибунди, слід обрізати, щоб заощадити енергію та стимулювати повторне цвітіння.

Якщо ваш кущ троянди перебуває на першому році росту, видаліть зів’ялі квіти трохи вище верхнього грона з 3 листків. Не обрізайте та не підрізайте більш агресивно, оскільки рослині потрібна достатня кількість листя для виробництва їжі. Дорослі троянди можуть бути більш обрізані агресивніше.

Рекомендується припинити обрізання гібридних чайних, грандифлорних та флорибундових рослин наприкінці серпня або у вересні, залежно від вашої зони морозостійкості.

Квітки кінця літа слід залишати, щоб троянда розвинула шипшину або плоди. Розвиток шипшини уповільнює ріст рослини та допомагає підготувати її до зими.

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Як обрізати троянди

Під час видалення відцвілих квітів використовуйте ручні секатори та зрізайте приблизно на пів сантиметра вище зав’язки листя.

Зрізайте під кутом 45 градусів, щоб вода з розбризкувачів або дощу стікала з пагона. Прямий зріз може утримувати воду, що дозволяє бактеріям або грибкам рости.

Під час обрізання відмерлих квіток у вкорінених троянд стебло слід обрізати до 5-листкового листа. Завжди намагайтеся залишати щонайменше два 5-листкові листки на кожному пагоні троянди.

Кінець літа також є гарним часом для вибіркового формування кущів троянд та видалення будь-яких небажаних порід. Троянди часто мають пагони, що ростуть від кореневої системи.

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Після обрізання троянд згрібіть або зберіть обрізки, щоб запобігти хворобам.

Троянди / © ТСН

Старомодні троянди вважаються «самоочисними» і не потребують обрізання відмерлих квіток для видалення квітів. Чагарникові або ландшафтні продовжуватимуть цвісти протягом усього вегетаційного періоду без відмерлих квіток. Однак обрізання відмерлих квітів покращить зовнішній вигляд рослини та, можливо, сприятиме появі більшої кількості цвітіння.

Чому ваші квіти троянди загинули

Якщо ваші квіти троянди гинуть швидше, ніж повинні, є кілька факторів, які можуть бути причиною цього. З деякими змінами у ваших садівничих звичках їх можна виправити, щоб ваші троянди процвітали.

Неправильне поливання. Як надмірне, так і недополивання можуть викликати стрес у троянд, через що вони занадто швидко втрачають квіти.

Поганий ґрунт. Для здорового росту трояндам потрібен багатий на поживні речовини, добре дренований ґрунт.

Неправильне удобрення. Занадто мало удобрень знижує утворення квітів, а використання добрив з високим вмістом азоту призводить до надмірного листя та меншої кількості цвітіння.

Шкідники та хвороби рослин. Попелиця, павутинний кліщ, чорна плямистість або борошниста роса можуть послабити троянди та перешкодити утворенню квітів.

Погодний стрес. Надмірні періоди дощів та високі або низькі температури можуть призвести до швидкої загибелі квітів троянд.

Що робити з трояндами після того, як квіти загинуть

Після того, як троянди припинили цвісти наприкінці літа, регулярно поливайте рослини та додайте шар мульчі, щоб допомогти зберегти вологу та захистити рослини під час наступних прохолодніших температур. Найкращий час для обрізання троянд — між кінцем зими та ранньою весною, до того, як почнуть з’являтися цвітіння.

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Обрізайте троянди під кутом 45 градусів над вічком бутону, нахиливши їх вниз з протилежного боку стебла від вічка. Видаліть будь-які гілочки, тонші за олівець, гілки, що перетинаються, та всі мертві або хворі гілки.

Кінцева мета — підтримувати V-подібну форму, або форму вази, з кількома рівномірно розташованими основними пагонами, що проростають із землі. Нові троянди слід злегка обрізати протягом першого року, оскільки це забезпечує максимально здоровий ріст.

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