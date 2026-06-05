Чи варто викидати старий компост: простий садовий лайфгак, який заощадить гроші

Чи варто викидати старий компост / © Associated Press

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У час, коли все більше людей прагнуть садівництва без зайвих витрат і підтримують принципи екологічного споживання, повторне використання компосту стає дедалі популярнішою практикою. Адже після сезону вирощування рослин ґрунт у горщиках не стає повністю непридатним, він просто втрачає частину поживних речовин.

Насправді старий компост може отримати друге життя. Садівник Іш Камран переконує, що достатньо кількох простих кроків, щоб повернути йому поживність і підготувати до нового сезону. Це не лише допоможе заощадити кошти, а й зменшить кількість садових відходів. Головне — правильно його оновити перед новим садінням.

«Перезавантаження» компосту

Протягом сезону рослини активно використовують поживні речовини з ґрунту. Крім того, у компості можуть залишатися коріння старих рослин, висохлі цибулини чи бур’яни, які не варто переносити до нових рослин.

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Саме тому перший крок — ретельний огляд і очищення старого субстрату. Камран радить добре розпушити компост руками чи садовими інструментами, розбити всі грудки та видалити небажані залишки рослин. Якщо старі корінці ще можуть перегнити та принести користь, то бур’яни краще повністю прибрати, щоб вони не почали активно рости разом із новими культурами.

Повернення поживності старому компосту

Після очищення настає найважливіший етап — відновлення поживних речовин. Для цього садівник рекомендує додати гранульований курячий послід. Таке добриво поступово віддає поживні речовини у ґрунт і забезпечує нові рослини тривалим підживленням.

Добриво потрібно рівномірно змішати зі старим компостом, щоб поживні речовини розподілилися по всьому об’єму. Але на цьому процес не завершується.

Секретна пропорція ідеального результату

Щоб максимально відновити структуру та якість субстрату, Іш Камран радить додати до старого компосту невелику кількість нового. Оптимальна пропорція — приблизно від чверті до третини свіжого компосту від загального об’єму суміші.

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Такий підхід дозволяє збагатити ґрунт додатковими поживними речовинами, покращити структуру субстрату, підвищити здатність утримувати вологу та створити кращі умови для розвитку кореневої системи.

Після ретельного перемішування оновлений компост можна використовувати як у горщиках і контейнерах, так і безпосередньо на грядках.

Якщо у компості є личинки

У таких випадках Камран радить не використовувати цей субстрат для нового садіння, а відправити його на компостну купу. Це один із найефективніших способів повторного використання старого компосту. У компостері він продовжить працювати, допомагатиме органічним решткам швидше розкладатися та перетворюватися на якісний перегній.

Повторне використання компосту має одразу кілька переваг. По-перше, це економія. Щороку купувати великі обсяги нового субстрату може бути доволі дорого, особливо для власників великих садів або контейнерного вирощування. По-друге, це екологічніший підхід до садівництва. Замість того щоб викидати використаний компост, йому дають друге життя. По-третє, правильно оновлений компост може працювати не гірше за новий та забезпечувати рослини необхідними умовами для росту.

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Старий компост — це зовсім не відходи, а цінний ресурс, який можна успішно використовувати знову. Достатньо очистити його від бур’янів, збагатити добривами, додати трохи свіжого компосту і субстрат буде готовий до нового сезону.

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