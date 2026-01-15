Чи варто вимикати опалення, коли запалено камін: практичні поради

Чи варто вимикати опалення, коли запалено камін / © Credits

Інтуїція підказує, що так можна заощадити енергію, але видання Martha Stewart розповіло, що це складніше, ніж здається.

На перший погляд, може здатися логічним, «Навіщо гріти весь будинок, якщо у кімнаті вже горить камін?» Проте, вимикання центрального тепла може створити більше проблем, ніж користі.

Каміни чудові для затишку, але вони не рівномірно обігрівають будинок. Часто кімната з вогнем тепла, а спальні, ванні та другий поверх залишаються холодними. А коли вогонь згасне, температура в приміщенні швидко падає, а система опалення потім витрачає більше енергії, щоб «наздогнати» тепло.

Чому варто залишати опалення ввімкненим

Уникнення нерівномірного прогріву: каміни гріють локально, тоді як центральне опалення підтримує комфорт у всьому будинку.

Енергоощадження : коли ви вимикаєте систему, пізніше вона працюватиме інтенсивніше, щоб нагріти холодні кімнати, а це підвищує рахунки за електроенергію.

Безпека труб : каміни на дровах можуть втягувати холодне повітря через щілини та підвищувати ризик замерзання труб у підвалах або біля зовнішніх стін.

Стабільний комфорт: на відміну від постійної роботи обігрівача, вогонь з часом згасає, а температура падає.

Як поєднати камін і опалення

Не відмовляйтеся від центрального опалення, а скоригуйте його роботу:

Трохи знизьте температуру: опустіть термостат на 3–4 градуси, поки горить камін. Це зберігає енергію, але підтримує базове тепло.

Відкривайте внутрішні двері: щоб тепло від каміна розходилося по будинку.

Встановіть скляні дверцята на камін: вони дозволяють випромінювати тепло та зменшувати втрати через димохід.

Використовуйте стельові вентилятори: поставте їх на найнижчу швидкість по годинниковій стрілці, щоб розганяти тепле повітря вниз.

Слідкуйте за димарем і заслінкою: відкрийте заслінку під час горіння та закрийте після, це не дає теплому повітрю витікати назовні.

Регулярне обслуговування системи: очищайте фільтри та перевіряйте систему раз на рік-два, щоб вона ефективно працювала.

Камін — це джерело затишку та локального тепла, але не заміна центральному опаленню. Правильне поєднання обох джерел тепла допоможе зберегти комфорт у всьому будинку, заощадити енергію та уникнути холодних кімнат чи замерзлих труб.

Затишний вечір біля каміна стає ще приємнішим, коли не потрібно переживати про температуру у будинку. Тож насолоджуйтесь теплом, тримайте систему опалення на базовому рівні і ваша зима буде дійсно комфортною.