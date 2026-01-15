- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи варто вимикати опалення, коли запалено камін: практичні поради
Затишна чашка чаю біля тріскучого вогню — ідеальна зимова ідилія. Але чи варто вимикати центральне опалення, коли горить камін, спробуємо розібратися.
Інтуїція підказує, що так можна заощадити енергію, але видання Martha Stewart розповіло, що це складніше, ніж здається.
На перший погляд, може здатися логічним, «Навіщо гріти весь будинок, якщо у кімнаті вже горить камін?» Проте, вимикання центрального тепла може створити більше проблем, ніж користі.
Каміни чудові для затишку, але вони не рівномірно обігрівають будинок. Часто кімната з вогнем тепла, а спальні, ванні та другий поверх залишаються холодними. А коли вогонь згасне, температура в приміщенні швидко падає, а система опалення потім витрачає більше енергії, щоб «наздогнати» тепло.
Чому варто залишати опалення ввімкненим
Уникнення нерівномірного прогріву: каміни гріють локально, тоді як центральне опалення підтримує комфорт у всьому будинку.
Енергоощадження: коли ви вимикаєте систему, пізніше вона працюватиме інтенсивніше, щоб нагріти холодні кімнати, а це підвищує рахунки за електроенергію.
Безпека труб: каміни на дровах можуть втягувати холодне повітря через щілини та підвищувати ризик замерзання труб у підвалах або біля зовнішніх стін.
Стабільний комфорт: на відміну від постійної роботи обігрівача, вогонь з часом згасає, а температура падає.
Як поєднати камін і опалення
Не відмовляйтеся від центрального опалення, а скоригуйте його роботу:
Трохи знизьте температуру: опустіть термостат на 3–4 градуси, поки горить камін. Це зберігає енергію, але підтримує базове тепло.
Відкривайте внутрішні двері: щоб тепло від каміна розходилося по будинку.
Встановіть скляні дверцята на камін: вони дозволяють випромінювати тепло та зменшувати втрати через димохід.
Використовуйте стельові вентилятори: поставте їх на найнижчу швидкість по годинниковій стрілці, щоб розганяти тепле повітря вниз.
Слідкуйте за димарем і заслінкою: відкрийте заслінку під час горіння та закрийте після, це не дає теплому повітрю витікати назовні.
Регулярне обслуговування системи: очищайте фільтри та перевіряйте систему раз на рік-два, щоб вона ефективно працювала.
Камін — це джерело затишку та локального тепла, але не заміна центральному опаленню. Правильне поєднання обох джерел тепла допоможе зберегти комфорт у всьому будинку, заощадити енергію та уникнути холодних кімнат чи замерзлих труб.
Затишний вечір біля каміна стає ще приємнішим, коли не потрібно переживати про температуру у будинку. Тож насолоджуйтесь теплом, тримайте систему опалення на базовому рівні і ваша зима буде дійсно комфортною.