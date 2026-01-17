Чи варто залишати бурульки на даху, або їх треба прибрати

Чи варто залишати бурульки на даху, або треба їх прибрати / © Associated Press

Реклама

Зима часто змушує нас дивитися на дім по-новому. Сніг на даху, іній на вікнах, довгі бурульки вздовж жолобів — усе це створює атмосферу затишку. Але, як розповіло видання Martha Stewart, бурульки — це сигнал проблем, а не просто сезонна естетика.

Бурульки на даху ніколи не є добрим знаком. Вони можуть бути небезпечними для людей та руйнівними для самого будинку.

Чому не варто залишати бурульки

Небезпека для людей

Бурульки можуть:

Реклама

відриватися, падати та травмувати перехожих

створювати слизькі ділянки під дахом через танення води

Особливо уважними варто бути сім’ям із дітьми, людям похилого віку та власникам комерційних приміщень, варто обов’язково прибирати кригу.

Ризик для даху та водостоків

Окрім травм, бурульки можуть завдати серйозної шкоди будинку:

вони блокують водостічні жолоби, через що вода не має куди стікати

вода знову замерзає та утворює так звані крижані корки

крига може проникати під покрівлю та спричиняти протікання всередині будинку

Великі бурульки також створюють навантаження на жолоби та можуть деформувати чи відірвати їх від фасаду.

Як прибирати бурульки

Головне правило — жодної сили та різких рухів. Удари лопатою чи ломом можуть пошкодити черепицю, покрівельну основу та водостоки.

Реклама

Дахові граблі. Найпростіший та найбезпечніший варіант. Необхідно працювати з землі, а не з драбини, знімати сніг із нижньої частини даху та дозволити льоду танути поступово, без механічного тиску.

Нагрівальні кабелі. Якщо бурульки з’являються регулярно, це може бути довгостроковим рішенням. Нагрівальні кабелі прокладаються вздовж карнизів і у жолобах, підтримують стабільну температуру та запобігають утворенню льоду ще до його появи.

Домашні «кульки для танення льоду». Для великих «наростів» можна використати простий хендмейд метод, а саме, шматочки тонких капронових колгот, наповнені хлоридом кальцію та закинуті на дах і у жолоби. Речовина поступово тане крізь тканину та розм’якшує кригу. Бурульки ослаблюються та відпадають самі, важливо лише очистити простір унизу.

Чого робити не можна

збивати бурульки з даху чи драбини

тягнути чи смикати жолоби

стояти під зоною падіння льоду

Драбини ковзають, інструменти випадають з рук, а великі шматки льоду можуть пошкодити дах і фасад.

Як запобігти появі бурульок

Профілактика — найкраще рішення. Що справді працює:

регулярне очищення жолобів

якісна теплоізоляція горища

правильна вентиляція даху

Це дозволяє снігу рівномірно танути, а воді безперешкодно стікати та не перетворюватися на лід.

Бурульки можуть мати атмосферний вигляд, але вони — не декор, а попередження. Ігнорування проблеми може призвести до травм, протікань і дорогого ремонту.

Реклама

Замість того щоб милуватися крижаними візерунками, краще подбати про безпеку дому — делікатно, розумно та завчасно. Бо справжній зимовий затишок починається там, де немає ризику.