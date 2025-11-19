- Дата публікації
Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму: корисні поради
Багато хто ставить годівничку весною, щоб насолоджуватися веселими гостями у дворі, а коли настає холод, її прибирають. Проте експерти кажуть, що зимувати разом із птахами може бути не лише цікаво, а й корисно для них.
Видання Martha Stewart розповіло, що коли ви залишаєте годівнички на зиму, то допомагаєте птахам вижити у холодні місяці, коли природної бракує їжі, а ще це дає нам шанс спостерігати за їхнім життям у власному дворі.
Навіщо залишати годівничку взимку
Птахи потребують підгодівлі саме взимку, адже ресурси обмежені, особливо під час морозів та снігопадів. Ніяких суттєвих ризиків для птахів немає. Вони й так знаходять природну їжу, але підгодівля дає можливість спостерігати їх зблизька.
Порада: щоб птахи не врізалися у скло, розміщуйте годівничку чи дуже близько (до 1 м), або далеко (понад 9 м) від вікна.
Яких птахів можна очікувати
Залежно від регіону, у зимовій годівничці можна побачити горобців, сойок, кардиналів, синиць, щиглів, дубоносів і навіть дятлів. Птахи, які літають за комахами влітку, взимку переходять на рослинну їжу, тому теж із задоволенням відвідують ваш двір.
Чим годувати птахів
Експерти радять продукти з високою калорійністю:
соняшникове насіння
горіхи
жирні блоки або тістечка з сала
сушені черв’ячки
Уникайте недоречних наповнювачів і насіння, яке птахи не їдять, наприклад червоного проса чи лляного насіння.
Чистота
Годівничку важливо регулярно чистити, особливо к зимові дощі та снігопади. Варто чистити хоча б раз на два тижні. Для підгодівлі на землі використовуйте тільки ту кількість, яку птахи з’їдять за день, щоб уникнути появи цвілі та хвороб.
Захист від негоди
Закрита годівничка — захист від снігу, дощу та граду
Нагрівається поїлка — вода взимку дефіцитна, нагріта поїлка дозволяє птахам пити навіть у мороз
Розарій та кущі — рослини дають додаткову їжу та укриття
Шафка чи скринька для нічлігу — синиці та інші види люблять зимувати у групових «будиночках»
Зимова підгодівля — це не лише про турботу про птахів, а й про задоволення від спостереження за їхнім життям. Вибирайте правильне насіння, тримайте годівничку чистою та не забувайте про воду, тоді ваш двір перетвориться на справжній зимовий пташиний рай.