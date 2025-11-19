Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму: корисні поради

Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що коли ви залишаєте годівнички на зиму, то допомагаєте птахам вижити у холодні місяці, коли природної бракує їжі, а ще це дає нам шанс спостерігати за їхнім життям у власному дворі.

Навіщо залишати годівничку взимку

Птахи потребують підгодівлі саме взимку, адже ресурси обмежені, особливо під час морозів та снігопадів. Ніяких суттєвих ризиків для птахів немає. Вони й так знаходять природну їжу, але підгодівля дає можливість спостерігати їх зблизька.

Порада: щоб птахи не врізалися у скло, розміщуйте годівничку чи дуже близько (до 1 м), або далеко (понад 9 м) від вікна.

Яких птахів можна очікувати

Залежно від регіону, у зимовій годівничці можна побачити горобців, сойок, кардиналів, синиць, щиглів, дубоносів і навіть дятлів. Птахи, які літають за комахами влітку, взимку переходять на рослинну їжу, тому теж із задоволенням відвідують ваш двір.

Чим годувати птахів

Експерти радять продукти з високою калорійністю:

соняшникове насіння

горіхи

жирні блоки або тістечка з сала

сушені черв’ячки

Уникайте недоречних наповнювачів і насіння, яке птахи не їдять, наприклад червоного проса чи лляного насіння.

Чистота

Годівничку важливо регулярно чистити, особливо к зимові дощі та снігопади. Варто чистити хоча б раз на два тижні. Для підгодівлі на землі використовуйте тільки ту кількість, яку птахи з’їдять за день, щоб уникнути появи цвілі та хвороб.

Захист від негоди

Закрита годівничка — захист від снігу, дощу та граду

Нагрівається поїлка — вода взимку дефіцитна, нагріта поїлка дозволяє птахам пити навіть у мороз

Розарій та кущі — рослини дають додаткову їжу та укриття

Шафка чи скринька для нічлігу — синиці та інші види люблять зимувати у групових «будиночках»

Зимова підгодівля — це не лише про турботу про птахів, а й про задоволення від спостереження за їхнім життям. Вибирайте правильне насіння, тримайте годівничку чистою та не забувайте про воду, тоді ваш двір перетвориться на справжній зимовий пташиний рай.