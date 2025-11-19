ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму: корисні поради

Багато хто ставить годівничку весною, щоб насолоджуватися веселими гостями у дворі, а коли настає холод, її прибирають. Проте експерти кажуть, що зимувати разом із птахами може бути не лише цікаво, а й корисно для них.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму

Чи варто залишати годівнички для птахів на зиму / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що коли ви залишаєте годівнички на зиму, то допомагаєте птахам вижити у холодні місяці, коли природної бракує їжі, а ще це дає нам шанс спостерігати за їхнім життям у власному дворі.

Навіщо залишати годівничку взимку

Птахи потребують підгодівлі саме взимку, адже ресурси обмежені, особливо під час морозів та снігопадів. Ніяких суттєвих ризиків для птахів немає. Вони й так знаходять природну їжу, але підгодівля дає можливість спостерігати їх зблизька.

Порада: щоб птахи не врізалися у скло, розміщуйте годівничку чи дуже близько (до 1 м), або далеко (понад 9 м) від вікна.

Яких птахів можна очікувати

Залежно від регіону, у зимовій годівничці можна побачити горобців, сойок, кардиналів, синиць, щиглів, дубоносів і навіть дятлів. Птахи, які літають за комахами влітку, взимку переходять на рослинну їжу, тому теж із задоволенням відвідують ваш двір.

Чим годувати птахів

Експерти радять продукти з високою калорійністю:

  • соняшникове насіння

  • горіхи

  • жирні блоки або тістечка з сала

  • сушені черв’ячки

Уникайте недоречних наповнювачів і насіння, яке птахи не їдять, наприклад червоного проса чи лляного насіння.

Чистота

Годівничку важливо регулярно чистити, особливо к зимові дощі та снігопади. Варто чистити хоча б раз на два тижні. Для підгодівлі на землі використовуйте тільки ту кількість, яку птахи з’їдять за день, щоб уникнути появи цвілі та хвороб.

Захист від негоди

  • Закрита годівничка — захист від снігу, дощу та граду

  • Нагрівається поїлка — вода взимку дефіцитна, нагріта поїлка дозволяє птахам пити навіть у мороз

  • Розарій та кущі — рослини дають додаткову їжу та укриття

  • Шафка чи скринька для нічлігу — синиці та інші види люблять зимувати у групових «будиночках»

Зимова підгодівля — це не лише про турботу про птахів, а й про задоволення від спостереження за їхнім життям. Вибирайте правильне насіння, тримайте годівничку чистою та не забувайте про воду, тоді ваш двір перетвориться на справжній зимовий пташиний рай.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie