Чи замінить штучний інтелект дизайнерів інтер’єру та чи почне будувати наші домівки

Чи замінить штучний інтелект дизайнерів інтер’єру / © Associated Press

Реклама

Штучний інтелект стрімко змінює наше повсякденне життя. Він допомагає писати листи, планувати закупи, створювати контент і навіть підбирати образи. Не дивно, що технології дісталися й до дизайну інтер’єру.

Сьогодні користувачі можуть створювати фотореалістичні концепції кімнат за допомогою спеціалізованих платформ або навіть звичайних чат-ботів. Соцмережі переповнені бездоганними інтер’єрами, які мають вигляд як сторінки глянцевих журналів. Проте дедалі частіше виявляється, що ці кімнати існують лише у цифровому світі, про це розповіло видання Real Simple.

І саме тут починаються головні питання: наскільки реалістичними є такі проєкти та чи варто довіряти їм під час ремонту власної оселі.

Реклама

Ідеальна картинка вводить в оману

Найбільша проблема штучного інтелекту — невміння працювати з реальними просторовими обмеженнями. На перший погляд, ШІ-візуалізації мають бездоганний вигляд: ідеальні пропорції, стильні меблі та продумані кольорові рішення. Проте за уважнішого розгляду виявляються помилки, які можуть коштувати дорого під час реального ремонту.

Штучний інтелект часто неправильно оцінює масштаб приміщення, висоту стель, розміри вікон або розташування меблів. Те, що має красивий вигляд на екрані, у житті може виявитися незручним або навіть неможливим для реалізації.

Ще одна проблема — відсутність розуміння будівельних норм і технічних вимог. Наприклад, ШІ може створити ефектні сходи без поручнів або запропонувати конструкції, які не відповідають правилам безпеки.

ШІ не може створити по-справжньому індивідуальний інтер’єр

Інтер’єр — це не лише меблі та декор. Професійний дизайнер враховує спосіб життя власників, їхні звички, потреби, бюджет і навіть особливості щоденного маршруту у будинку. Саме ці нюанси формують простір, у якому комфортно жити роками.

Реклама

Штучний інтелект працює інакше. Він аналізує величезні масиви вже наявних зображень і створює нові комбінації на їхній основі. Тому експерти все частіше говорять про ризик одноманітності, тобто інтер’єри, створені за допомогою ШІ, можуть ставати схожими одне на одного.

Окрім того, не забуваємо про питання авторства, етики та можливого копіювання чужих дизайнерських рішень.

Користь ШІ

Попри недоліки, не варто відкидати нові технології. Навпаки, багато хто вже використовує їх у своїй роботі.

Для людей, які не планують наймати дизайнера, ШІ може стати чудовим джерелом натхнення. Він допомагає швидко протестувати різні стилі, кольорові поєднання чи варіанти планування простору.

Реклама

Особливо цінним штучний інтелект стає на етапі пошуку ідей. Наприклад, можна завантажити фотографію власної вітальні та побачити, який вигляд вона матиме у скандинавському, мінімалістичному чи середземноморському стилі.

Дизайнерам такі інструменти також економлять час, дозволяють швидше створювати концепції та візуальні презентації для клієнтів.

Як правильно використовувати ШІ

Варто ставитися до зображень, створених штучним інтелектом, як до колажу натхнення, а не готових інструкцій для ремонту. Найкраще використовувати технології для:

пошуку стилістичних рішень

створення колірних палітр

підбору настрою майбутнього інтер’єру

візуалізації окремих ідей

Натомість технічні рішення, планування комунікацій, ергономіку та бюджетування все ж варто довіряти фахівцям.

Реклама

Штучний інтелект уже змінив світ дизайну інтер’єру і цей процес лише набирає обертів. Він допомагає знаходити ідеї, експериментувати зі стилями та швидко візуалізувати задумане. Проте між красивим рендером і справжнім комфортним житлом залишається ключова ланка — людина.

Новини партнерів