Чи зашкодять заморозки щойно посіяній траві на газоні: що варто зробити до настання холодів

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Хоча терміни настання перших заморозків залежать від вашого регіону, зазвичай рекомендується припинити висівання щонайменше за шість тижнів до їх появи.

Якщо ви нещодавно засіяли ділянку, вам, можливо, цікаво, чи зможе трава пережити зиму та продовжити ріст навесні.

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The Spruce розповідає, чи витримує насіння трави заморозки та як зберегти газон здоровим у зимовий період.

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Чи може насіння газону пережити заморозки

Здатність насіння пережити заморозки залежить від того, наскільки добре воно встигло вкоренитися. Якщо насіння не встигло сформувати міцну кореневу систему та накопичити достатній запас поживних речовин, шанси на те, що воно виживе, значно знижуються.

Хоча насіння деяких видів трав можна висівати взимку (так званий посів у стані спокою), для успішного результату потрібні певні сорти рослин і відповідні місцеві кліматичні умови.

Чи можна сіяти газонну траву після заморозків

Від висівання після перших серйозних заморозків краще утриматися, оскільки з настанням зими насіння переходить у стан спокою і припиняє розвиток.

Що таке посів у стані спокою

Посів у стані спокою — це висівання насіння газонної трави в зимові місяці з розрахунком на те, що воно проросте навесні. Перебуваючи взимку в стані спокою, воно «прокидається» і починає проростати, щойно температура повітря знову підвищується. Найкращими місцями для посіву насіння трав у період зимового спокою є ділянки, де взимку ґрунт постійно вкритий снігом і промерзлий (і залишається таким до весни), або місцевості з холодною зимою та значною кількістю опадів.

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Якщо ви вирішите спробувати такий метод висівання, обов’язково оберіть види трав, стійкі до холоду.

Як захистити насіння трав від морозів

Оскільки повністю вкрити газон або захистити його від зимових погодних умов неможливо, доцільніше зосередитися на належному догляді за ним до настання морозів і після них. Наведені нижче поради допоможуть вашому газону успішно пережити холодну пору року:

Висівайте насіння холодостійких трав щонайменше за шість тижнів до перших осінніх або зимових заморозків.

Якщо косите газон після заморозків, зачекайте, доки трава відтане й висохне (зазвичай це відбувається пізніше протягом дня).

У листопаді або грудні, коли через похолодання ріст трави припиняється, внесіть зимові добрива.

Уникайте ходіння по замерзлій траві, оскільки це може призвести до ущільнення ґрунту.

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