Чим підживити рослини восени, щоб вони краще перезимували

З настанням холоду та осені вересень — ідеальний час, щоб забезпечити міцність і силу ваших рослин взимку. Автор TikTok, відомий як Agriculture and Technology, поділився тим, як можна підкріпити свої рослини в холодні місяці за допомогою органічного добрива та як використувати для цього суто харчові продукти.

Замість того, щоб викидати фруктові шкірки як харчові відходи, можна використовувати їх замість хімічних добрив.

Кидати шкірки від фруктів просто у ґрунт — занадто повільний спосіб отримати від них користь. Правильний спосіб — компостувати їх або, для швидшого результату, подрібнити, змішати з лимонним соком, дати відпочити, а потім збалансувати яєчною шкаралупою або вапном. Це створює багате на поживні речовини добриво, яке рослини можуть швидко засвоювати.

Як зберегти міцність рослин взимку

Фруктові шкірки, пише Еxpress.co.uk, — чудова альтернатива добривам, особливо якщо ви шукаєте щось органічне, а не хімічний продукт. Вони містять багато поживних речовин, які можуть допомогти рослинам процвітати.

Таке органічне добриво може забезпечити рослини калієм, фосфором та азотом. Однак воно також може покращити родючість ґрунту і використовуватися як засіб боротьби зі шкідниками.

Щоб пришвидшити процес, можна зробити компост. Якщо ж якщо вам потрібне добриво, яке швидко діє, подрібніть або наріжте фруктові шкірки та змішайте їх з натуральною кислотою, наприклад, лимонним соком. Лимон допомагає вивільняти та розчиняти поживні речовини, які містяться в органічних відходах, роблячи їх розчинними й легкими для засвоєння рослинами. Ця суміш має настоятися щонайменше 24 години.

Якщо дозволити рослинам замочитися у лимонному соку, це допоможе їм стати м’якими. А для збалансування кислотності додайте подрібнену яєчну шкаралупу або сільськогосподарське вапно.

Це нейтралізує рівень pH і робить його безпечним та ефективним добривом для використання на рослинах. Після приготування його можна вносити безпосередньо на рослини та ґрунт.

Калій необхідний рослинам для виробництва квітів і плодів. Він може зміцнити імунну систему рослини, зробити її витривалою і сильною, а ще допомогти їй поглинати більше поживних речовин.

Використання овочевої або бананової шкірки як добрива може допомогти покращити структуру вашого ґрунту та збільшити його здатність утримувати вологу. Якщо ж ви хочете відновити контроль над своїм садом, використання апельсинової шкірки для відлякування шкідників дуже допоможе.