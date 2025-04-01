Чим прикрасити балкон: 10 найкращих їстівних та декоративних рослин для садівництва в горщиках

Квіти в горщиках / © Credits

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Контейнерне садівництво — чудовий спосіб максимально використати обмежений простір. Горщики дозволяють вирощувати більше на патіо чи балконі , а вирощування в контейнерах часто буває легшим, ніж альтернативні варіанти на грядках.

Але важливо розглянути, які рослини є найкращими для схем контейнерного садівництва і дізнатися, про особливості догляду за рослинами в горщиках.

Про все це розповідає GardeningKnowHow .

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Завжди потрібно думати про умови вирощування та про те, які рослини найкраще підходять для температури, пори року та доступного сонячного світла у вашому регіоні. Ви також повинні переконатися, що ваш вибір контейнера добре відповідає потенціалу зростання вашої рослини з точки зору висоти та ширини. Багато їстівних і декоративних рослин добре приживаються в контейнерах. Але є кілька, які процвітатимуть у горщиках.

Як вибрати найкращі рослини для контейнерного садівництва

Найкращі рослини для контейнерних садів гармонійно поєднуються з вашим регіоном вирощування, садовим простором і самими контейнерами. Якщо ви хочете виростити лимонне дерево, виберіть великий горщик з певною вагою, щоб він не перекинувся. Довгий контейнер у формі корита або кашпо чудово підходять для вирощування трав на кухні.

Вибираючи рослини для контейнерного садівництва, не забувайте, що їм знадобиться хороший ґрунт або суміш для горщиків, поживні речовини, вода та сонячне світло. Переконайтеся, що ви враховуєте особливі потреби декоративних та їстівних рослин, які ви вирощуєте, незалежно від того, чи це рослини, яким потрібна велика кількість тепла та сонячного світла, чи рослини, які віддають перевагу полуденній тіні чи більш прохолодному місці.

Наприклад, найкращі рослини для садівництва в контейнерах на сонці можуть включати однорічні квіти, але не папороті. Вам потрібні посухостійкі рослини для сонячних контейнерів, і якщо ви садите змішані сорти в одній діжці, вони повинні мати однакові потреби у вирощуванні. Найкращі декоративні рослини для горщиків

Багато однорічних рослин є тропічними видами, які процвітають у теплі та з великою кількістю вологи. Переконайтеся, що ви знаєте умови, необхідні для кожної обраної вами рослини, щоб ви могли забезпечити їм найкращий догляд і сприяти найкращому зростанню та цвітінню.

Колеус

Колеус / © Credits

Колеус (Plectranthus scutellarioides) є популярним однорічником, який вирощують через його красиве, барвисте та різноманітне листя. Це однорічники, які витривалі лише в теплому кліматі. Вони дуже добре ростуть у контейнерах і виносять велику кількість тіні.

Для найкращого догляду за колеусом забезпечте родючий ґрунт і не дозволяйте йому пересихати. Видаліть квіти, коли вони з’являться, щоб листя могло сяяти. Якщо висадити різні рослини колеуса разом, вони здатні вибухнути силою та швидко рости, тому переконайтеся, що обраний вами контейнер є міцним і має гарну опору, а також гарний дренаж.

Хоста

Хоста

Як і колеус, хости (Hosta spp.) цінуються за своє листя та витримують тінь. Ви могли б подумати, що їхній значний обʼєм робить їх громіздкими в горщиках, але насправді вони добре ростуть у контейнерах. Просто виберіть великий горщик, який зможе добре підтримувати рослину та забезпечити належний дренаж. Варіанти з глини, теракоти або каменю допомагають зберегти прохолоду кореневої системи.

Вирощуйте витривалі хости як багаторічні рослини в зонах 3-8 USDA. Ви можете вирощувати рослини хости як контейнерні екземпляри різних розмірів і кольорів, включно з блакитними та строкатими сортами. Просто переконайтеся, що ви вибрали багатий, вологий ґрунт і місце з частковим освітленням. Напередодні зими перемістіть у захищене місце та захистіть горщики від морозу.

Лантана

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Певні декоративні рослини, такі як лантана (Lantana camara), красиві, але інвазивні. Вирощування цього красивого квітучого куща в контейнері є відповідальним способом насолоди ним, оскільки ви ефективно захищаєте інші рослини у своєму саду. Лантана віддає перевагу повному сонцю, а ампельні види також процвітатимуть у підвісних кошиках.

Ця декоративна рослина певною мірою переносить посушливі умови, тому добре підходить для вирощування в контейнерах. Не піддавайтеся спокусі надмірного поливу та переконайтеся, що контейнери мають достатній дренаж. Ви можете вирощувати лантану як однорічник, тому що вона дуже теплолюбива. Або принесіть її до будинку і залиште в стані спокою на зиму, щоб навесні знову вирости.

Мільйон дзвіночків

Мільйон дзвіночків / © Credits

Мільйон дзвіночків (Calibrachoa spp.) є прикладом рослини, яка насправді краще росте в горщиках, ніж в грядках. Калібрахоа — родичка петунії — любить тепло, тому є однорічною рослиною у більшості регіонів. Вирощуйте її у підвісних горщиках, щоб максимально використати рослину із рясними дрібними та барвистими квітами від ранньої весни до перших заморозків.

Щоб рослини калібрахоа добре вирощувалися в контейнерах, переконайтеся, що ви використовуєте слабокислий ґрунт і контейнер із хорошим дренажем. Не піддавайтеся спокусі надмірного поливання, оскільки ці рослини не люблять перезволоження. Окрім розміщення на сонці, переконайтеся, що ви доповнюєте контейнери збалансованим рідким добривом протягом вегетаційного періоду, щоб забезпечити рясне цвітіння.

Канна

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Канна (Canna spp.) — це приголомшлива та популярна тропічна рослина, яка добре росте в контейнерах, якщо ви тримаєте її в місці, де буде 6-8 годин сонячного світла щодня. В багатьох регіонах найкраще зберігати кореневища канни для зимівлі. Ви також можете вирощувати сонцелюбні канни як однорічники.

Щоб отримати найкраще від лілій канни в горщиках і гарантувати, що вони дають гарне листя та квіти, дайте їм багато органічного ґрунту для горщиків. Переконайтеся, що середовище для заливання залишається вологим, але не допускайте заболочування. Контейнерні канни все ще можуть вирости дуже високими, тому вибирайте важкий горщик, який не перекинеться.

Найкращі їстівні рослини для контейнерного садівництва

Контейнери є ідеальним рішенням для економії місця для садівників, які прагнуть вирощувати різноманітні овочі, трави та навіть фрукти. Ось кілька ідей щодо найкращих їстівних рослин для садівництва в контейнерах, а також варіанти для тих, хто шукає спеції, та щирих любителів ягід.

Перець

Перец / © Credits

Перець (Capsicum annum) є одним із найкращих овочевих рослин для контейнерного садівництва, незалежно від того, віддаєте ви перевагу солодким чи гострішим сортам чилі. Хитрість полягає в тому, щоб правильно визначити час для сіяння розсади (ідеально починати в приміщенні за шість тижнів до останніх морозів). Ви також повинні вирощувати контейнерний перець на сонці, багатому ґрунті та в ємності з хорошим дренажем.

Перець — голодна культура, тому добре поливайте рослини та щомісяця підживлюйте їх протягом вегетаційного періоду. Регулярне потрапляння прямих сонячних променів має важливе значення, щоб допомогти вам отримати найінтенсивніший смак від більш гострих сортів перцю, таких як Habanero або Jalapeno, які можна придбати в магазині Gardening Know How.

Помідори

Помідори / © lady.tsn.ua

Помідори, як і перець, добре почуваються в контейнерах і цвітуть на сонці з великою кількістю тепла та рясним, добре дренованим ґрунтом. Однак, на відміну від перцю, рослини томатів можуть вирости досить великими і потребують значного контейнера. Вам може знадобитися клітка або решітка для більш міцних або великих сортів томатів.

Гарна опора, велика кількість сонячного світла, а також регулярний полив і підгодівля — усе це сприятиме швидшому росту горщикових помідорів. Ви також можете прискорити збирання врожаю в контейнерах, вибравши швидкозростальні сорти

Листя салату

Салат / © Associated Press

Салат (Lactuca sativa) — це овоч, який легко вирощувати в контейнерах. Враховуючи високий вміст води в багатьох сортах, важливо використовувати суміш для горщиків і контейнер з чудовим дренажем і регулярно поливати, особливо в сонячні дні. Салат найкраще росте на родючому ґрунті з помірною вологістю.

Вирощуючи салат у контейнерах, вибирайте найбільші горщики, які тільки можете знайти, щоб дати рослинам достатньо місця для зростання.

Лохина високоросла

Лохина / © Associated Press

Лохина високоросла (Vaccinium corymbosum) походить із Північної Америки та витривала в зонах 5-8 USDA. Ця місцева ягідна рослина (також відома як синя черка) є прямостоячим кущем, який неймовірно добре росте в контейнерному саду. Якщо ви вирощуєте лохину в горщику, ви можете легко задовольнити її кислотолюбивий темперамент.

Виберіть великий міцний горщик. Лохина в горщиках переносить певну тінь, але дає найсолодші плоди на сонячних місцях. Вони також віддають перевагу вологому ґрунту з хорошим дренажем, тому використовуйте мульчу та поливайте регулярно.

Трави

Розмарин / © Associated Press

Трави дуже добре підходять для вирощування в контейнерах, тому вибирайте свої улюблені види та насолоджуйтеся експериментами. Деякі трави, такі як м’ята, найкраще вирощувати в контейнерах самостійно через їх інвазивний характер. Але багато трав, які найпростіше виростити з насіння, можна вирощувати в комбінованих діжках, якщо вони мають однакові потреби щодо сонця чи тіні. Багато трав віддають перевагу сонячному світлу, але тінь може відрізнятися, як і рівень вологості ґрунту, залежно від того, що ви вирощуєте.

Для найкращих результатів важливо знати особливості ваших трав. Середземноморські трави, такі як розмарин, чебрець і лавр, оцінять велику кількість піску або гравію, змішаного з їхнім середовищем для горщиків. Для більш високих трав, таких як ромашка або кріп, використовуйте міцні горщики та кілки, щоб ваші їстівні продукти в горщиках залишалися у вертикальному полженні та здоровими. Кілька трав, як-от сорти петрушки, такі як Лізетт або Італійська плоска, мають довгу кореневу систему, тому вони найкращі в глибших контейнерах. Отримуйте задоволення, досліджуючи різні смаки та текстури!

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