Чищення посудомийної машини: як це правильно робити, щоб вона працювала краще й не ламалася

Посудомийна машина / © Associated Press

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Наявність посудомийної машини полегшує прибирання, але, коли вона припиняє належним чином мити посуд, це може стати справжньою проблемою. Це може може статися, якщо ви не чистите її так регулярно, як слід.

Хоча ви, безсумнівно, знаєте, як чистити посудомийну машину, дуже спокусливо занадто довго відкладати графік чищення. У завантажених домогосподарствах та ще більш завантажених кухнях іноді чищення побутової техніки є останнім у списку справ.

І хоча це необов’язково додавати це до ваших щоденних звичок прибирання, підтримка чистоти посудомийної машини забезпечить блискучий посуд та приємний запах на кухні. Тож Woman&Home запитали у фахівців, як часто це необхідно робити.

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Як часто треба чистити посудомийну машину

Чищення цього приладу є частиною його обслуговування, і його потрібно робити частіше, ніж ви думаєте. Хоча є спокуса думати про посудомийну машину як про самоочисну машину, вона потребує регулярного догляду, щоб ефективно працювати.

Правильне чищення кожні чотири-шість тижнів є ідеальним і допомагає боротися з накопиченням жиру, вапняного нальоту та залишків їжі, які поступово накопичуються всередині, навіть якщо ви не завжди можете це бачити.

Якщо ви не робите чищення занадто довго, це може призвести до неприємних запахів, зниження продуктивності та навіть засмічення як фільтра, так і розпилювачів.

Як зрозуміти, що посудомийна машина потребує очищення

Ви дізнаєтеся, коли ваша пральна машина потребує очищення, за плямами на ущільнювачі або навіть за раптовим здивуванням, чому вона так погано пахне. Є також ще кілька речей, на які слід звернути увагу.

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Якщо ви помічаєте, що ваш посуд виходить брудним, можливо, розпилювачі заблоковані сміттям та залишками їжі. Ще однією причиною брудного посуду часто є засмічений фільтр. Інші попереджувальні ознаки цього включають неприємний запах з машини та булькотючі звуки.

Ви також можете побачити видимий бруд, цвіль та грибок всередині машини навколо гумових ущільнювачів. В деяких випадках ви можете помітити, що вода збирається на дні вашої машини, це ознака того, що їй потрібен догляд.

Як почистити посудомийну машину

Щоб уникнути поширених помилок під час чищення кухні, найкраще точно знати, що саме слід використовувати для вашої машини. Деякі хімікати будуть занадто агресивними, і вам потрібно бути обережними з тим, що ви використовуєте, оскільки вони контактуватимуть з вашим посудом.

Найкращий спосіб очистити посудомийну машину — це використовувати кілька побутових предметів разом. Спочатку вийміть фільтр і замочіть його в гарячій мильній воді, перш ніж відтирати будь-який залишок бруду.

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Далі протріть ущільнювачі дверцят і краї оцтом і ганчіркою, перш ніж налити склянку білого оцту в миску та залишити її на нижній полиці. Увімкніть посудомийну машину на гарячому порожньому циклі та будьте обережні, щоб не додавати мийний засіб.

Після цього посипте харчовою содою дно і знову запустіть короткий гарячий цикл, щоб освіжити посудомийну машину та видалити будь-який запах оцту. Цей простий трюк із використанням оцту та харчової соди творить дива для вашої посудомийної машини та гаманця.