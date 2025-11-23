Чисті шви без використання їдкої хімії: як освіжити плитку / © Credits

Реклама

На щастя, видання Real Simple розповіло про простий та ефективний спосіб повернути плитці сяйво, без використання агресивних хімічних засобів. Все, що вам потрібно, це сода, перекис водню та трохи терпіння.

Шви пористі, тому швидко вбирають жир, бруд і воду. Особливо це помітно у ванній, постійна вологість сприяє появі цвілі та мильного нальоту. Щоб уникнути цього, після кожного душу використовуйте скребок або щітку для видалення води, а раз на тиждень або два робіть глибоке очищення швів. Для кухонних фартухів або підлоги достатньо одного разу на тиждень.

Що знадобиться

Жорстка щітка (стара зубна теж підійде)

Сода

Перекис водню

Засіб для миття посуду

Герметик для швів

Що робити

Підготовка. Прополощіть плитку гарячою водою та зчистьте поверхневий бруд щіткою. Робіть кругові рухи вздовж швів, щоб очистити пори. Якщо у вас є пароочисник, він значно полегшить роботу. Приготуйте пасту для очищення. Змішайте 2 частини соди з 1 частиною перекису водню. Для жирних кухонних швів додайте кілька крапель мийного засобу. Нанесіть пасту. Розподіліть засіб по швах і залиште на 10–15 хв, щоб він проник у пори та підняв забруднення. Очищення. Пройдіться щіткою по швах, щоб підняти бруд. Ви побачите, як шви повертають свій первісний колір. Змивання. Змішайте трохи мийного засобу з гарячою водою та промийте плитку губкою чи тканиною, прибирайте залишки пасти. Герметизація швів. Щоб зберегти результат, нанесіть герметик після повного висихання швів, близько 24 годин. Герметик заповнює пори та захищає від бруду й вологи. Періодично можна використовувати маркер для швів, щоб освіжити колір.

Коли варто замінити шви

Якщо шви кришаться чи обсипаються, їх краще замінити. Виміряйте ширину шва, видаліть старий матеріал, промийте шов вологою ганчіркою, змішайте нову суміш за інструкцією виробника та заповніть шов.

Реклама

Поради

Використовуйте килимки у ванній та під раковиною, щоб захистити шви від води та бруду.

Вмикайте вентиляцію чи відкривайте вікно під час приймання душу, щоб зменшити вологість.

Уникайте агресивної хімії, відбілювачі та аміак поступово руйнують шви та плитку.

З цими простими порадами ваша плитка буде сяяти, а шви довше залишаться чистими без зайвого клопоту та шкоди для поверхні.