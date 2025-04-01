Чисто, як у Букінгемському палаці: секрети королівського прання

Букінгемський палац / © Associated Press

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Видання Express розкрило таємниці догляду за текстилем, які допоможуть і у вашому домі досягти рівня королівської чистоти. Багато хто думає, що використання великої кількості пом’якшувача тканин зробить рушники м’якими. Проте це міф. Видання пояснило, що у Букінгемському палаці пом’якшувачі не використовують зовсім. Вони створюють невидиму плівку, яка погіршує поглинання вологи та робить їх менш ефективними. Натомість персонал палацу використовує білий оцет.

Достатньо додати пів склянки білого оцту під час прання, щоб зберегти м’якість та свіжість рушників. Цей метод не лише видаляє залишки мийного засобу, а й дезінфікує тканину.

Секрети ідеального прання рушників

Щоб рушники служили довго та залишалися приємними на дотик, слід дотримуватися кількох простих правил:

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Не перевантажувати рушники мийними засобами. Достатньо мінімальної кількості порошку чи рідкого засобу, щоб не перевантажувати волокна.

Прати рушники окремо від інших речей. Застібки, гачки та ґудзики можуть пошкодити текстуру тканини та зробити її грубішою.

Обирати правильну температуру прання. Високі температури можуть зруйнувати волокна, тому найкраще прати рушники в теплій воді (40–60°C).

Як правильно сушити рушники

Після прання рушники потрібно ретельно струсити, щоб послабити волокна. Це допомагає запобігти їхньому ущільненню, а також сприяє циркуляції повітря під час сушіння.

Ще один секрет — правильне сушіння. У Букінгемському палаці рушники не піддають інтенсивному нагріванню у сушильних машинах, оскільки це може зробити їх жорсткими. Натомість використовують м’який режим сушіння чи сушіння на повітрі. Щоб запобігти утворенню грудок, у сушарку додають тенісні чи вовняні м’ячі, які допомагають тканині залишатися пухнастою.

Після цього рушники додатково досушують на повітрі, щоб вони остаточно охололи та не втратили м’якості.

Як зберігати рушники, щоб вони залишалися свіжими

Королівський персонал має ще один важливий секрет. Виявляється, рушники ніколи не складають одразу після сушіння, адже залишкова теплота може сприяти накопиченню вологи та розвитку бактерій. Спершу вони мають повністю охолонути та тільки потім їх акуратно складають.

Щоб забезпечити приємний аромат і відчуття свіжості, між складеними стопками кладуть пакетики з лавандою чи кедрову. Це запобігає появі затхлого запаху та додає текстилю ніжний природний аромат.

Королівський підхід до прибирання

Чистота у Букінгемському палаці — це не лише правила догляду за рушниками, а й комплексний підхід до прибирання. Весь персонал дотримується суворих стандартів, щоб кожна кімната мала ідеальний вигляд.

Окрім догляду за текстилем, у королівському домі також суворо ставляться до чистоти меблів та підлог. Використовують лише натуральні засоби для чищення, такі як білий оцет, сода та лимонний сік, які ефективно видаляють забруднення та не залишають хімічного запаху.

Завдяки простим хитрощам королівських прибиральників можна легко досягти ідеальної чистоти у власному домі. Використання білого оцту замість пом’якшувача, правильне сушіння та ретельне зберігання допоможе їм залишатися м’якими та приємними на дотик протягом багатьох років. А натуральні засоби для прибирання зроблять оселю чистою та затишною без використання зайвої хімії.

Королівська чистота — це не лише привілей монархів, а й доступний метод догляду за домом, який можна легко впровадити у повсякденне життя.