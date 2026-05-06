Що треба прибирати раз на рік, і цього достатньо / © Credits

Реклама

Ми звикли думати про чистоту, як про щось регулярне, наприклад, помити підлогу, протерти поверхні чи розібрати кухню. Проте експерти з прибирання наголошують, що не все потребує постійної уваги.

За даними видання Martha Stewart, існує цілий список завдань, які достатньо виконувати раз на рік, і саме вони мають найбільший вплив на комфорт, якість повітря та навіть безпеку в домі. Штори, матрац і простір за холодильником — ці «невидимі зони» накопичують більше, ніж здається. Гарна новина, що все це достатньо прибирати лише раз на рік, і цього вистачить, щоб дім буквально «видихнув».

Прання штор

Ви, ймовірно, регулярно прибираєте пил зі штор або проходитеся роликом, проте цього недостатньо. З часом тканини накопичують пил, алергени, шерсть тварин і запахи їжі.

Реклама

Повноцінне прання раз на рік освіжає повітря у кімнаті, прибирає сторонні запахи та робить простір «легшим». І різниця справді відчутна одразу після цього.

Зовнішній бік вікон

Ми миємо вікна зсередини частіше, ніж зовні, а дарма. Саме зовнішнє очищення дає найбільший візуальний ефект, пропускає більше світла та робить дім доглянутішим.

Варто робити це раз на рік, а для високих поверхів — звертатися до професіоналів. І не забувайте про деталі, як-от рами, ущільнювачі та напрамні. Вони накопичують бруд і можуть впливати навіть на те, як відчиняються вікна.

Професійне очищення килимів

Навіть якщо ви регулярно пилотяжите, цього недостатньо. У килимах накопичуються бруд, бактерії та алергени.

Реклама

Професійне чищення раз на рік подовжує термін служби килима, покращує гігієну та повертає йому зовнішній вигляд. Найкращий час — кінець літа, коли навантаження на покриття максимальне.

Простір за технікою

Холодильник, плита, пральна машина — ми рідко заглядаємо за них. і це одна з найпоширеніших помилок. Там накопичуються пил, жир і залишки їжі.

Щорічне прибирання усуває джерела запахів, покращує роботу техніки та зменшує ризик пожежі. Крім того, це ще й можливість вчасно помітити такі проблеми, як протікання чи зношення деталей.

Оновлення матраца

Матрац — одна з найважливіших речей у домі, але одна з проігнорованих у прибиранні. Що варто робити раз на рік:

Реклама

пилотяжити поверхню

чистити плями

перевертати матрац

Це допомагає позбутися пилових кліщів, подовжити термін служби та покращити якість сну. Додатково можна використовувати безпечний спрей для текстилю для ще більшої свіжості.

Вентиляція сушарки

Деякі завдання виходять за межі естетики. і це одне з них. Очищення вентиляції сушарки підвищує ефективність, зменшує навантаження на техніку та знижує ризик пожежі.

Варто поєднувати це з базовим доглядом за вентиляцією, а саме, протиранням решітки та заміною фільтрів.

Головна порада — не чекати, поки проблема стане помітною. Регулярність «раз на рік» працює краще, ніж реакція «коли вже брудно», оскільки запобігає накопиченню проблем, економить гроші на ремонтах і підтримує здоровий мікроклімат.

Реклама

Чистий дім — це не лише про блискучі поверхні, а й про ті речі, які не видно, але вони відчуваються, наприклад, свіже повітря, відсутність запахів і легкість простору.

Новини партнерів