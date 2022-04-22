Цибуля, буряк і куркума: як пофарбувати яйця натуральними барвниками

Цибуля, буряк і куркума: як пофарбувати яйця натуральними барвниками

Це прості, економічні і не шкідливі способи фарбування.

Великодні свята — час сімейних традицій, коли будинок наповнюється ароматом смачної випічки, а на столі завжди лежать гарні оздоблені яйця. Але якщо не хочете використовувати барвники з магазину, спробуйте додати трохи креативу в своє свято і поекспериментуйте з натуральними фарбами.

Яйця на Великдень можна пофарбувати і зовсім простими продуктами, які точно є у вас вдома. Але є кілька важливих моментів, які варто врахувати перед початком фарбування:

Відварені яйця необхідно добре вимити з содою або протерти оцтом. Так забарвлення буде рівномірним.

Важливо, щоб яйця залишалися цілими і під час варіння не луснули. Для цього кладіть їх в холодну воду, а не в уже киплячу, а самі яйця повинні бути кімнатної температури.

Щоб яйця після забарвлення натуральними барвниками гарно блищали, їх можна трошки натерти рослинним маслом. Але робити це потрібно після того, як вони повністю висохнуть.

Що таке натуральні барвники

Це звичайні фрукти, овочі і спеції яскравих кольорів, а також листя та лушпиння рослин. Найкраще використовувати: лушпиння цибулі, буряк, червону капусту, шпинат, червоний перець, куркуму, відвар шипшини, зелений чай, каву, ягоди чорниці. Кожен з цих продуктів дасть свій колір яєць.

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Як зробити натуральний барвник

Покладіть в воду рослину, якою хочете пофарбувати яйця, доведіть до кипіння і проваріть 30 хвилин. Вода стане яскравого кольору. Додайте 2 ложки столового оцту.

Як фарбувати яйця

Налийте гарячу пофарбовану воду в ємність, наприклад, банку, покладіть в неї яйця, закрийте кришкою. Залиште при кімнатній температурі остигати, а після відправте в холодильник на ніч.

Вранці дістаньте яйця та перекладіть на паперовий рушник. Дайте їм повністю висохнути.

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