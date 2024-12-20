Цікаві факти про котів: ви цього могли не знати

Коти — це милі пухнастики, зі своїми унікальними рисами. Їхні особливості захоплюють і спонукають дізнаватися про них ще більше.

На сторінці centralna.vet розповіли про декілька цікавих фактів, які розкриють вам цікавинки цих тварин.

Загальна статистика

На сьогодні на нашій планеті мешкає понад 600 мільйонів котів. Люди вивели близько 200 різноманітних порід, серед яких є як великі пухнасті гіганти, так і крихітні створіння без жодного волоска.

Історія одомашнення

Кішки стали свійськими тваринами близько 10 тисяч років тому. Це сталося на Близькому Сході, де їх почали використовувати для боротьби з мишами, які псували запаси зерна. Відтоді коти стали важливою частиною людського життя.

Фізіологічні особливості

Температура тіла : у здорових дорослих котів вона становить 38–39,5 °C, а у кошенят вона ще трохи вища.

: у здорових дорослих котів вона становить 38–39,5 °C, а у кошенят вона ще трохи вища. Серцебиття : серце котів працює з частотою від 120 до 220 ударів на хвилину залежно від їхньої активності.

: серце котів працює з частотою від 120 до 220 ударів на хвилину залежно від їхньої активності. Скелет: котячий скелет складається приблизно з 240 кісток. Завдяки цьому їхні тіла надзвичайно гнучкі, а кут їхнього зору досягає 200 градусів.

Як вони п’ють воду

Коти дуже цікаво п'ють воду: їхній язик згинається назад, утворюючи своєрідний ківш і вони можуть ковтати до чотирьох разів на секунду.

Зір і слух

Очі : котячі очі у сім разів чутливіші до світла, ніж людські. Але під яскравим сонцем чи штучним освітленням коти бачать гірше за нас. Попри поширений міф, вони не можуть бачити в абсолютній темряві.

: котячі очі у сім разів чутливіші до світла, ніж людські. Але під яскравим сонцем чи штучним освітленням коти бачать гірше за нас. Попри поширений міф, вони не можуть бачити в абсолютній темряві. Слух: коти здатні сприймати ультразвук, це допомагає їм чути рух дрібних гризунів.

Муркотіння

Цей звук коти видають під час задоволення, але також і для заспокоєння себе у стресових ситуаціях. Вважається, що муркотіння сприяє загоєнню ран і зменшує біль.

Падіння з висоти

Попри відомий стереотип, що коти завжди приземляються на лапи, падіння навіть з невеликої висоти може бути для них небезпечним. Наприклад, якщо тварина випаде з рук дитини, вона може не встигнути перевернутися лапами вниз.

Коти у цифра

Коти роблять від 20 до 40 вдихів на хвилину, залежно від свого фізичного стану.

В середньому коти сплять близько 13–16 годин на добу, це робить їх одними з найлінивіших тварин на Землі.

Що цікаво:

Коти здатні розпізнавати настрій свого господаря та підлаштовуватися під нього.

Вони вміють навчатися на власному досвіді, але майже не реагують на покарання. Позитивне підкріплення — найкращий спосіб навчання.

Коти — дивовижні створіння, які завжди залишатимуться для нас трохи загадковими. Якщо у вас є кіт, то ви напевно погодитеся, що кожен день з цією твариною наповнений теплом і сюрпризами.

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